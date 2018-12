Canile Tavolara, salta il trasferimento degli ultimi cani di Carrara

Sarzana - Val di Magra - I tre cani del Comune di Carrara rimasti alloggiati al Canile Lunae di Tavolara (Castelnuovo), dopo il trasferimento di altrettanti animali, ieri, al canile di Groppoli (Mulazzo), al momento restano nella struttura spezzina. Stamattina infatti la Croce Oro, incaricata dal municipio carrarese, si è recata invano nel canile castelnovese. I militi, che si sono presentati, dopo le proteste di ieri, con dei nuovi 'trasportini' (un po' più grandi, per cani fino a 38 chili), non sono riusciti a portare a termine l'operazione. I volontari presenti infatti si sono rifiutati di prendere i cani, mettere loro il guinzaglio e sistemarli nei contenitori. Anche perché i tre animali in questione non sono certo 'facili': uno è fobico (un tentativo, vano, con lui era stato fatto anche ieri) e due sono morsicatori. Sul posto si è recato anche personale della Cooperativa L'Intreccio, che si occupa di recupero animali, senza successo, al pari della Croce Oro. Presenti anche i carabinieri, contattati dai volontari e prontamente intervenuti per tutti i controlli del caso. Non è dato sapere quando e se ci sarà una nuova visita da parte di incaricati del Comune di Carrara che, come è noto, non è più legato da convenzione con il Canile Lunae. Questo a sua volta si è visto negare l'autorizzazione sanitaria dal Comune di Castelnuovo, complice il mancato nulla osta dato da Asl. Sulla struttura in ogni caso non grava un'ordinanza di chiusura, visto che il Palazzo civico castelnovese ha deciso di non adottare una linea particolarmente severa, dando modo a canile e volontari di proseguire con le adozioni, oltre sessanta da gennaio 2017 (partenza del Lunae) ad oggi, tutte con controlli pre e post affido.