Cani bagnino sulla spiaggia di Marinella, nuova esercitazione

Sarzana - Val di Magra - Fin dallo scorso week-end sono stati accolti con affetto e simpatia da tutti i bagnanti presenti sul litorale di Marinella, dove hanno rafforzato il servizio dei presidi di salvamento presenti.

Sono i cani-bagnino di Sogit, Opera di soccorso dell'Ordine di San Giovanni in Italia di Milano, che come noto garantirà l'assistenza ai bagnanti sulla spiaggia nei giorni di maggiore affluenza sul litorale e in vista del periodo di massimo afflusso turistico in tutti i week-end fino al termine della stagione balneare.

"Come anticipato la scorsa settiman - si legge in una nota - a, domenica 21 luglio, alle ore 11, saranno proprio questi bellissimi animali i protagonisti assoluti di un'esercitazione che, siamo certi, entusiasmerà grandi e piccini. Con l'ausilio di 3-4 unità cinofile da soccorso, due aquabike da soccorso e il coinvolgimento di operatori certificati e di assistenti, sulla spiaggia libera di Marinella verrà messa in atto un'esercitazione dimostrativa sulle tecniche di salvamento in mare. Il tutto coordinato e con la supervisione della Capitaneria di Porto della Spezia, distaccamento di Fiumaretta.

“Lavoriamo ogni giorno per costruire il futuro di Marinella- dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli- e anche questa collaborazione che abbiamo costruito con Sogit insieme alla Capitaneria di Porto va in questa direzione. Domenica prossima sarà l'occasione per apprezzare il lavoro e ringraziare gli operatori che lavorano con questi magnfici animali”.



"Tra le diverse discipline di soccorso che la S.O.G.IT. sezione di Milano propone, il soccorso nautico rappresenta sicuramente il fiore all'occhiello della Scuola, unica in Italia e in Europa nel suo genere- spiega il presidente di Sogit Carlo Bianco-. I bagnanti della spiaggia di Marinella ci hanno accolti con grande entusiasmo sabato scorso quando con le nostre unità cinofile abbiamo iniziato il servizio di prevenzione e salvataggio sulla spiaggia. Siamo felici di far parte di questo progetto che è stato reso possibile da una collaborazione tra il Comune di Sarzana e la Capitaneria di porto di La Spezia. A breve apriremo il distaccamento marittimo della Scuola centrale a la Spezia, i cui volontari saranno già presenti alla Piscine naturali di Porto Venere in qualità di soccorritori in acqua”.