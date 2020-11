Canessa: "San Bartolomeo saturo di pazienti gravi"

Sarzana - Val di Magra - “L’Ospedale di Sarzana è saturo di pazienti gravi”. E' quanto scrive sulla propria pagina Facebook Pier Aldo Canessa – ex candidato di Articolo Uno alle regionali ma anche ex primario del San Bartolomeo. "La Pneumologia è piena di pazienticon 'Casco' - afferma - oltre i sedici regolari. Dato che i posti in terapia intensiva sono quasi pieni, bisognerebbe aprire altri reparti con competenze in O2 terapia con Casco e ventilazione non invasiva. Ma non ci siamo preparati con assunzione di pneumologhi, formazione specifica su altri specialisti e piano organizzativo. L’affollamento dell’ospedale poteva essere minore? L’estate è trascorsa senza che la medicina territoriale sia stata potenziata. Con il decreto del 9 marzo scorso – spiega Canessa - il governo stabiliva che le Regioni dovessero istituire le Usca (in Liguria chiamate Gsat), unità speciali di continuità assistenziale, stanziando 61 milioni di euro. Le Usca/Gsat sarebbero dovute partire a marzo, entro dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto. Almeno una ogni cinquantamila abitanti. Le Usca/Gsat sono squadre di medici e infermieri che curano i malati Covid per assisterli a domicilio. Fanno tamponi e prelievi del sangue, somministrano le terapie e monitorano lo stato della malattia. Lasciano al paziente un saturimetro. Dovrebbero effettuare ecografie toraciche per valutare le polmoniti. Si tratta di interventi coordinati con i medici di famiglia che forniscono supporto a famiglie e anziani, cercando di evitare ricoveri. In ASL 5 Le Gsat sembra facciano i tamponi..”.



Canessa poi prosegue: “Ho letto il documento Alisa/ Bassetti sulla Gestione Domiciliare dei pazienti Covid (10 novembre 2020). Mi sembra abbia una grossa limitazione: mancanza dello Pneumologo. Questo comporta: una limitata competenza sulla Saturazione O2 (esempio in soggetto giovane una saturazione di 93 può già indicare impegno polmonare importante) e la mancanza della Ecografia toracica a domicilio per la diagnosi tempestiva di polmonite. Nel documento Alisa/Bassetti si pone sospetto di polmonite interstiziale solo con de-saturazione 93% e solo a questo punto si inizia il cortisone a domicilio (Saturazione sotto 93%); si invia il paziente in ospedale con saturazione 90%. Quindi non si anticipano le cure e non si riduce il numero di aggravamenti che necessiteranno di ospedalizzazione. Il documento indica di tenere il paziente a casa fino al momento in cui non ci sia necessità di Ossigeno con Sat O2 sotto i 90%. In questo caso il ricovero può essere tardivo. L’utilizzo a domicilio dell’ ecografo permette (dimostrato anche da lavori scientifici) la diagnosi di impegno interstiziale e iniziare subito terapia cortisonica, non aspettare 4 giorni di febbre altra o chiari segni di polmonite (de-saturazione a riposo). In conclusione il documento Alisa/Bassetti ritarda la terapia domiciliare con Cortisone e ritarda il ricovero che diventa grave, a causa di una diagnosi non tempestiva di Polmonite interstiziale. La mancanza assoluta della figura dello pneumologo nel produrre il documento Alisa/Bassetti in una patologia che porta all'exitus per insufficienza respiratoria è qualcosa che proprio non riesco a comprendere. Per l’ ecografia toracica – conclude - ci vuole formazione specifica, ma assicuro che si può fare: io ho iniziato a piu’ di 55 anni”.