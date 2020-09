Canale Ressora, partiti i lavori: "Fine di un incubo"

Sarzana - Val di Magra - “Non parliamo di un lavoro incredibile, ma è appunto per questo che è ancora più grave averlo rimandato per quarant'anni. Per chi vive qua si avvicina la fine di un incubo”. Così stamani l'assessore regionale alle infrastrutture, Giacomo Giampedrone, al sopralluogo al cantiere per l'adeguamento della sezione idraulica del canale di Ressora di Arcola. All'opera da ieri la ditta Infrastrutture stradali srl per un intervento da 114mila euro complessivi e della durata prevista di 114 giorni, con termine previsto, quindi, non oltre la fine di gennaio. “Ma abbiamo chiesto di fare prima possibile e auspichiamo che i lavori possano finire prima”, hanno sottolineato Giampedrone e l'ingegner Fabrizio Cardone di Anas. Questo per limitare al massimo i disagi al traffico - visto che, essendo il cantiere sull'Aurelia, si viaggia a senso unico alternato – e ai residenti, i quali tuttavia hanno accolto con soddisfazione il via alle operazioni, fiduciosi in una netta decurtazione del rischio idraulico e nella possibilità di lasciarsi alle spalle la grana delle esondazioni. E prima di finisce, chiaramente, prima si affrontano meglio armati le piogge.



Presente stamani, con una ventina di residenti, anche una delegazione del Comitato Ressora. “Con questo adeguamento il Canale Ressora a monte non farà più paura. Sono venticinque anni che ci battiamo e purtroppo c'è chi non è riuscito a vedere la partenza dei lavori”, ha osservato il referente del sodalizio, Ezio Marai. La persona che non c'è più è Claudio Bernabò, scomparso qualche mese fa e ricordato anche da Giampedrone, che gli ha rivolto un grato pensiero. Sul posto altresì i consiglieri comunali di opposizione Righi e Pavero, il quale ha promesso sollecitazioni all'amministrazione comunale per la pulizia dei canali e le opere di contenimento e regimazione.