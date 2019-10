Canale Lunense ha incontrato le organizzazioni agricole

Sarzana - Val di Magra - Incontro proficuo quello avvenuto ieri nella storica sede del Canale Lunense di Via Paci a Sarzana fra i vertici del Consorzio di Bonifica e quelli delle Organizzazioni Agricole, in cui si è sancita una forte alleanza tesa a valorizzare il tessuto economico rurale e non solo. Erano presenti per il Canale Lunense il Presidente Francesca Tonelli e il Vice Lucio Petacchi, coadiuvati dal Direttore Corrado Cozzani e per le Organizzazioni Agricole, Francesco Goffredo Direttore di Coldiretti, Alessandro Ferrante Presidente di CIA, Filippo Zangani e Renato Oldoini, Presidente e Direttore di Confagricoltura.

E' stata l'occasione per portare sul tavolo una serie di temi importanti e ormai lasciati in sospeso da troppo tempo fra i quali l'ampliamento dei confini del comprensorio anche in previsione del riordino dei consorzi a cura dell'assemblea legislativa di Regione Liguria, le opere idrauliche e di bonifica, i sistemi di irrigazione e più in generale la necessità dei consorziati, imprese e privati, di conoscere le attività del Canale Lunense che da sempre rappresenta uno strumento indispensabile nella gestione delle acque e del territorio della Val di Magra.



Fra le novità prospettate dal Canale Lunense, un progetto per trasformare l'impianto a scorrimento in un moderno sistema di irrigazione a pressione. "Si tratta di un progetto innovativo - spiega Tonelli — che permetterà di efficientare al massimo l'irrigazione sul territorio e, al contempo, di risparmiare l'acqua utilizzata ora che rappresenta una risorsa sempre più preziosa e scarsa, come ci dimostra la siccità degli ultimi anni”.



“Il levante ligure possiede un suolo purtroppo notoriamente fragile — commentano le Organizzazioni agricole — dove le aree che in passato hanno subito un'intensa cementificazione sono state dichiarate a rischio idrogeologico. Gestire le acque presenti in maniera adeguata può senza dubbio migliorare la sicurezza del territorio nella prevenzione da allagamenti, alluvioni e frane. Le imprese agricole sono in grado di offrire un grande contributo a questi temi, coniugando efficienza e sostenibilità ambientale su un territorio che tutelano quotidianamente e instancabilmente”.

Il Canale Lunense, con un comprensorio di 35 chilometri quadrati, consorzia quasi quattordicimila soggetti fra cui più di cinquemila agricoltori ed è attualmente l'unico in Liguria.