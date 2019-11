Canale Lunense avvia revisione dell'impianto idrovoro di Marinella

Sarzana - Val di Magra - “Il sistema di monitoraggio installato dal Consorzio all’impianto indica che dall’inizio del 2019 le due idrovore hanno pompato a mare più di due milioni di metri quadri di acque meteoriche”. Lo affermano Francesca Tonelli e Lucio Petacchi, rispettivamente presidente e vice presidente del Canale Lunense che a un anno dalla presa in carico dell'impianto di Marinella da parte dell'ente di bonifica tracciano un primo bilancio. “In questi giorni – proseguono – provvederemo ad un'opera di revisione delle due pompe per garantirne la funzionalità in attesa di una totale ristrutturazione e potenziamento”.



L'impianto, allora di proprietà di Marinella Spa, era passato al Consorzio proprio per garantire l'indispensabile deflusso delle acque piovane della ex fattoria e dell’abitato di Marinella. Lo storico impianto, nato per regimare l’intera superficie della tenuta di Marinella, è oggi il fulcro del progetto appena presentato dai Comuni di Sarzana Luni ed Ameglia, che hanno individuato nel Canale Lunense il soggetto attuatore volto a mitigare il rischio idraulico e aumentare la resilienza dell’intero reticolo delle Acque Medie. Le copiose piogge delle ultime settimane hanno messo in risalto l’importante e centrale ruolo che l’impianto e di conseguenza il Consorzio svolgono per far defluire a mare le acque di Marinella.