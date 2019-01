Canale Lunense avanti senza sosta aspettando nuovo consglio

Non si ferma l'attività di manutenzione e pulizia sul territorio da parte dell'ente che entro poche settimane avrà un nuovo presidente. In arrivo nuove idrovore.

Sarzana - Val di Magra - Nell'attesa che venga nominato il nuovo consiglio, l'attività del Canale Lunense prosegue senza sosta sul territorio di competenza nel quale sono stati già portati a termine importanti interventi di manutenzione. Da qualche mese il Consorzio ha preso in carico anche le idrovore di Marinella e al momento sono in corso le revisioni e il potenziamento dell'impianto elettrico e delle pompe. Si sta provvedendo anche all'installazione dell'impianto di telecontrollo che sarà poi integrato con quello già presente nell'idrovora di Luni Mare. Sempre nell'ottica della difesa del territorio è stato perfezionato l'acquisto per circa 300mila euro di nuove idrovore mobili e i relativi trattori che serviranno per spostarle a seconda delle esigenze, mentre grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Liguria sono iniziati anche gli interventi sugli argini di competenze dell'ente che ha incaricato il Canale anche di riattivare il servizio di supporto in caso di allerta per le portelle del Comune di Arcola.

Il lavoro dunque prosegue a pieno ritmo e riguarda anche la manutenzione e la pulizia delle linee irrigue in vista della nuova stagione oltre allo studio di progetti di ammodernamento delle stesse. Tutto questo come detto, in attesa dell'insediamento del nuovo consiglio che sarà nominato presumibilmente fra fine gennaio e inizio febbraio. Sicuramente non prima del 21 di questo mese, termine ultimo fissato per la presentazione di eventuali reclami, mentre dalla Regione dovranno essere indicati i nomi dei tre componenti propedeutici alla convocazione del nuovo consiglio.