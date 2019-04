Canale Lunense, Confagricoltura: "Piena condisivione sulla figura di Piccioli"

Sarzana - Val di Magra - Confagricoltura La Spezia, in merito al dibattito in corso nelle ultime settimane intorno al rinnovo degli organi del Canale Lunense, ha ribadito con una sua nota la piena condivisione tra le associazioni di categoria, e dunque dell’intero comparto della rappresentanza del mondo agricolo, della figura del commercialista spezzino, Davide Piccioli, come candidato alla elezioni per il rinnovo dei vertici del Canale Lunense.

Confagricoltura ricorda che tale condivisione piena arriva da lontano, ovvero da quando le organizzazioni professionali agricole della Spezia hanno condiviso sia le scelte dei candidati con la conseguente e ovvia presentazione di una lista unitaria proprio per rafforzare tale decisione. Piccioli, professionista stimato e molto noto non solo nell’ambito dei dottori commercialisti, è certamente una figura che, visto anche l’impegno positivamente profuso durante la crisi della Tenuta di Marinella, può rappresentare un’ottima scelta per un Ente, quello del Canale Lunense, in cui le sue capacità professionali e manageriali possono essere di grande aiuto, specie data l’ampia condivisione del mondo agricolo e, quindi, il supporto che le stesse Organizzazioni sapranno dare al quotidiano lavoro qualora fosse eletto anche alla guida del Canale.