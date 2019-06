Campus estivi: tante le offerte sul territorio per i bambini dai 3 ai 12 anni

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana, in collaborazione con le Cooperative Lindbergh ed Elleuno ha confermato anche per l'estate 2019 le tante occasioni di socializzazione e di svago per bambini e ragazzi. Tante e diverse sono le proposte sul territorio. Iniziato nei giorni scorsi proseguirà fino al 24 agosto, il centro estivo di Battifollo: aperto dal lunedì al sabato - con orario dalle 7,30 alle 14,30- il campus si svolgerà presso la sede del Centro sociale del Battifollo dove le giornate saranno scandite da giochi, attività creative, laboratori, passeggiate Dal 9 luglio al 11 agosto presso la spiaggia di Marinella - dal lunedi al sabatocon orario dalle 7,30 alle 14,30- si svolgerà l’esperienza al mare: un campus dove si si effettueranno soprattutto attività e giochi con l’acqua e la sabbia.



L’obiettivo principale dei due campus è quello di garantire e far trascorrere, in contesto educativo, giornate allegre e serene a tutti i bambini – anche quelli speciali - partecipanti. E' rivolta ai bambini dai 3 ai 6 anni “E…state alla Mattazzoni” che intende fornire al bambino un ambiente caratterizzato da uno spirito di creatività, di gioco e di divertimento e allo stesso tempo ha la finalità di sostenere quei genitori che nel periodo estivo svolgono attività lavorativa: il centro estivo è attento a far percepire al bambino il clima di vacanza attraverso esperienze ludico creative, manipolative e psicomotorie organizzate e coordinate da educatori professionali. Lo spazio sarà attrezzato in modo da permettere la realizzazione di attività all’aperto e giochi con l’acqua e garantire il positivo inserimento anche di bambini con bisogni speciali.



“E…state alla Mattazzoni” si svolgerà per tutto il mese di luglio – dal lunedì al venerdì- dalle ore 7,30 alle 13,00 presso la scuola dell’infanzia Mattazzoni. Infine, partire dal 26 agosto fino al 6 settembre ci si prepara al rientro alle

attività scolastiche partecipando a “Facciamo i compiti insieme!”. Presso il centro sociale di Battifollo, infatti, bambini e ragazzi potranno avvicinarsi in modo piacevole ma, al tempo stesso, con impegno e serietà, alla prossima apertura dell’anno scolastico. Lo svolgimento dei compiti, l’effettuazione di esercizi, il ripasso delle diverse materie scolastiche saranno, infatti, alternati a momenti di gioco e di svago in modo da lasciare il giusto spazio alle due attività. Info e iscrizioni Cooperativa Lindbergh 0187.422478 - 3385235269; info@cooperativalindbergh.it