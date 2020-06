Campus estivi gratuiti ad Arcola, due gruppi divisi per età

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Arcola lancia ai campus estivi di luglio. Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 quindici posti disponibili per bambini d'età 3-6 (presso la Scuola dell’Infanzia di Arcola Ponte) e altrettanti per bambini 7-11 anni (presso la Scuola Primaria di Romito Magra). Quota di partecipazione gratuita. I campus estivi si svolgeranno nel rispetto delle linee guida ministeriali e dei protocolli previsti per normativa relativi all'emergenza covid-19. Potranno fare domanda di iscrizione i residenti nel Comune di Arcola con priorità per coloro che hanno inviato il modulo relativo al “sondaggio” concluso il 6 giugno. Si farà riferimento all'ordine di arrivo delle richiese di adesione fino ad esaurimento posti. Ogni bambino potrà accede al massimo a due settimane continuative di campus. Le iscrizioni si apriranno giovedì 18 giugno alle 10 e si chiuderanno venerdì 26 giugno alle 12. Per iscriversi è necessario inviare il modulo, scaricabile dal sito internet del comune, compilato in ogni sua parte all indirizzo e-mail:

giulia.micheloni@elleuno.it. È possibile chiedere informazioni al numero 3481577925. E' possibile chiedete informazioni e iscriversi anche presso la biblioteca del Comune di Arcola nei seguenti giorni dalle 9 alle 12: venerdì 19 giugno, martedì 23 giugno, venerdì 26 giugno.