Campus esitivi, Mondo aperto riparte

Sarzana - Val di Magra - A partire dal 22 Giugno la Cooperativa Mondo Aperto in collaborazione con l’associazione Arci Bradia realizza un campo estivo per bambini dai 4 agli 11 anni.

Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 14.30 (o 12.30) giochi e laboratori all’aria aperta e in piccoli gruppi consentiranno di svolgere le attività in serenità, conformemente alle linee guida ministeriali. Sport, gioco libero, danza terapia, aiuto compiti e laboratori artistici e creativi per far giocare i bambini in sicurezza. Saranno infatti attivate tutte le misure di contenimento per evitare la diffusione del Covid: entrate scaglionate, rilevazione della temperatura dei bambini e degli operatori, sanificazione delle attrezzature, igienizzazione frequente delle mani, iscrizioni a numero chiuso.

Ogni gruppo partirà al raggiungimento dei 5 iscritti, le iscrizioni sono settimanali.Per ogni bambino iscritto c’è la possibilità di richiedere bonus e agevolazioni Inps o Filse.