Campagna vaccinale over 80: a Sarzana hanno aderito oltre 1500 persone

Sarzana - Val di Magra - Sono 1517 i cittadini over 80 che, a oggi, hanno aderito alla campagna vaccinale anti-covid 19 a loro dedicata da Asl 5 e Comune di Sarzana. Altrettante infatti sono le lettere con il consenso informato che sono state riconsegnate al Comando di Polizia Locale di Sarzana, inviate via mail alla segreteria del sindaco o ritirate presso gli interessati dai volontari di protezione civile, che ora verranno trasmesse nei tempi previsti all’Asl5 che provvederà a contattare gli anziani aderenti e stabilire con loro il calendario delle vaccinazioni. Come noto Sarzana, anche grazie al supporto dei volontari della Protezione Civile, è stato il primo comune della vallata del Magra a far recapitare agli over 80 la lettera

informativa firmata dal sindaco Cristina Ponzanelli e dal direttore generale dell’Asl5 Paolo Cavagnaro per l’adesione alla fase 2 della campagna vaccinale.



Si ricorda che l’inoculazione del vaccino avverrà alla Casa della Salute in via Paci 1 e che il giorno previsto per la vaccinazione sarà necessario presentarsi, all’orario stabilito, con un documento valido per il riconoscimento e la tessera sanitaria. Si comunica inoltre che sono state trasmesse all’Asl5 anche le richieste di 150 cittadini che, a oggi, hanno richiesto supporto non potendo raggiungere in proprio la sede della vaccinazione.