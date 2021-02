Campagna vaccinale al via anche a Luni, Silvestri "Grande sforzo organizzativo ed emozione"

Sarzana - Val di Magra - Questa mattina ha preso il via anche a Luni la campagna vaccinale anti Covid19 che si tiene all'interno degli spazi dell'orario messi a disposizione da Don Carlo. “Abbiamo iniziato con un grande sforzo organizzativo, molte aspettative e anche un po' di umana emozione – ha sottolineato il sindaco Silvestri – ed è doveroso ringraziare il personale ASL 5, il dottore Giuseppe Cecchinelli che da neo pensionato si è offerto come medico volontario, Protezione civile, Pubblica assistenza e il personale comunale che ha curato l'allestimento, la pulizia e la sanificazione dei locali.

Per quanto riguarda la prosecuzione della campagna vaccinale – ha aggiunto - Informiamo inoltre che Asl 5 provvederà a contattare tutte le altre persone che hanno manifestato il consenso alla vaccinazione indicando loro giorno ed ora dell’appuntamento”.