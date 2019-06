Camminata ecologica con la Pubblica assistenza di Sarzana: gran finale in Piazza Matteotti

Sarzana - Val di Magra - Dopo numerosi fine settimana di maltempo si è finalmente svolta la Camminata ecologica organizzata dalla Pubblica assistenza di Sarzana.

Presenti alla giornata una ventina e più di persone, oltre ai cani, e nel percorso sono stati raccolti molti rifiuti, bottiglie e sacchetti lasciati lungo la Via Francigena e il Canale lunense. Dopo una merenda sul prato della Pubblica assistenza, nel pomeriggio sono stati coinvolti tutti i rappresentanti delle associazioni di volontariato in Piazza Matteotti per il divertente coinvolgimento dei cani addestrati dal gruppo cinofilo e quelli dei cittadini, con amici a quattro zampe in performance simpatiche. Alla fine premi per tutti e un sentito invito a replicare l'iniziativa.