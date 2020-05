Calanchi si schiera a fianco della Pubblica Assistenza di Vezzano Ligure

Sarzana - Val di Magra - Il contributo alle Pubbliche Assistenze Anpas e Cipas e alla Croce Rossa, destinato a finanziare il trasporto dei pazienti Covid o sospetti Covid, deve essere confermato. Lo stesso è stato infatti sospeso da Alisa a partire da lunedì 18 maggio

La Pubblica Assistenza di Vezzano Ligure ha sostenuto turni massacranti, con i propri volontari ,che hanno garantito ai cittadini, h24, tutta l'assistenza di cui hanno avuto bisogno". A dirlo è la consigliera comunale Cinzia Calanchi che si dice "basita di fronte alla scelta fatta dalla Regione Liguria".



Il consigliere di opposizione ha chiesto al sindaco del Comune di Vezzano Ligure di redarre congiuntamente in consiglio comunale una lettera da inviare in Regione affinché le prese di posizione assunte dalla Regione Liguria possano essere riviste e annullate. Calanchi continua: "Oggi sta a noi sostenere la nostra Pubblica assistenza, noi che con ruoli diversi ma rappresentiamo i cittadini del nostro paese ,gli stessi cittadini di Vezzano che hanno in questi mesi aiutato l’associazione in varie forme facendo sentire il loro calore. Oggi sta a noi al di là di ogni colore, bandiera o ideologia far sentire la nostra voce sostenendo concretamente quella che è la parte migliore di noi, l'orgoglio del nostro paese".