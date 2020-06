Cala il sipario sul festival del film nelle scuole

Sarzana - Val di Magra - Si è concluso oggi pomeriggio il “La Spezia Film Festival 2020 – Sezione Scuole”, un progetto didattico ideato e organizzato dall’insegnante di Religione cattolica e critico cinematografico Lorenzo Moretti, in collaborazione con la direttrice del Festival Paola Settimini. Erano in concorso sei lungometraggi realizzati da alunni del liceo artistico “Vincenzo Cardarelli”, sezione audiovisiva, e del Centro professionale per l’istruzione degli adulti. Dopo sette giorni di libero accesso su You Tube, che ha fatto registrare un numero di “visitatori” molto notevole, sono stati resi noti i vincitori. Il primo premio della giuria tecnica è andato, ex aequo, alle opere “Everyone else – Il lato oscuro”, di Sabina Triolo e “Like We Want”, di Alice Sara ed Elena Tronfi, della classe quinta D del “Cardarelli”, docente Eleonora Balloni. Una menzione speciale della giuria – composta dall’attore e regista Roberto Di Maio, dal docente di cinema Giordano Giannini e dal regista Francesco Tassara – è andata inoltre al film “EducAzione”, realizzato dal gruppo degli studenti delle medie della sede del Cpia di Sarzana, coordinato dall’insegnante Daniela Garau. Ma un premio, quest’anno, era anche a disposizione della giuria popolare, composta dai “visitatori” dei cortometraggi su internet. Questo premio è andato al lavoro “Un viaggio al Cpia”, realizzato da studenti e docenti del gruppo “Alfabetizzazione” del Centro provinciale istruzione degli adulti, coordinato dall’insegnante Carmen Salierno. L’iniziativa, ancora una volta, ha messo in luce la capacità del mezzo filmico, confermandolo come strumento espressivo valido per la didattica e per la formazione della persona.