Cai: "Parco, politiche transregionali possono essere volano economico"

Sarzana - Val di Magra - Il Cai Liguria interviene per sancire il suo no alla proposta di legge di soppressione del Parco di Montemarcello, Magra e Vara che domani inizierà il suo iter in Regione, approdando in Commissione. Il no alla soppressione si accompagna alla considerazione che "il previsto trasferimento dei compiti e delle funzioni specifiche dell’Ente Parco alla Provincia, Ente di secondo livello notoriamente privo di risorse specifiche e di competenze consolidate, prefigura un depauperamento generale del livello di tutela dell’area in questione senza una visione di prospettiva e di valorizzazione delle specificità ambientali". Il Cai inoltre "sottolinea come l’area, trovandosi al confine con la Regione Toscana, potrebbe invece essere individuata come elemento di stimolo e sperimentazione di politiche ambientali transregionali innovative le quali, recependo consolidate esperienze, possano generare, oltre alla doverosa e auspicata tutela del patrimonio di biodiversità specifica, anche un volano di economia locale sostenibile in linea con gli obbiettivi dell’Agenda 2030".