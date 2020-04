Cadeddu agli amegliesi: "I controlli ci sono, evitate allarmismi inutili"

Sarzana - Val di Magra - “Vi chiediamo gentilmente di segnalare alle autorità competenti eventuali violazioni delle norme vigenti sugli spostamenti e sulle uscite da casa, non autorizzate se non in casi di necessità o per motivi di lavoro (evitando di farlo sui social poiché non ha alcuna valenza né utilità). La Liguria è chiusa ai turisti per tutte le festività pasquali pertanto, chi arriverà ad occupare seconde case o case vacanze, sarà denunciato e sanzionato”. Il Comune di Ameglia tramite la sua pagina Facebook ha rinnovato questa mattina l'appello ai cittadini al rispetto delle regole per il contenimento del Covid ma anche ad un comportamento che non complichi ulteriormente l'attività di Amministrazione, Polizia Municipale, Carabinieri e Protezione civile quotidianamente impegnati nel fronteggiare l'emergenza.

“Abbiamo attivato tutti i controlli possibili e nel fine settimana saranno incrementati – aggiunge il vicesindaco Cadeddu – ma non abbiamo gli strumenti necessari per fare controlli capillari su tutte le seconde case del nostro Comune. Creare inutile allarmismo non serve a nulla eppure anche questa mattina abbiamo ricevuto decine di telefonate. Non più tardi di questa mattina sono stati effettuati controlli al supermercato e tutte le persone presenti sono risultate essere amegliesi. Rinnovo l'invito a tutti – conclude – di non diffondere notizie prive di fondamento tali da mettere in allerta le autorità o dirottare altrove le nostre forze già esigue impegnate sul territorio. Si rischia il reato di procurato allarme che è punibile penalmente. Ringrazio ancora tutte le persone che sono impegnate quotidianamente sul nostro territorio".