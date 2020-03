CNA ricorda Lara Lenatti: "Il suo insegnamento è una lezione preziosa"

Sarzana - Val di Magra - Con una nota Cna La Spezia ricorda Lara Lenatti: "In questi giorni in cui tutti noi sentiamo più forte la sensazioni di umana fragilità l’insegnamento di Lara è una preziosa lezione. Con tenacia e grande forza di volontà Lara ha fondato l’Onlus “Il Filo di Lara” nata per sostenere la ricerca sul tumore al seno metastatico, la malattia che l’ha aggredita e contro la quale lei lottava dal dicembre del 2016. Nonostante la sua personale battaglia Lara ha dunque trovato la forza di raccogliere fondi per la ricerca e fare informazione su questo tipo di tumore. Al suo esempio di carattere di solidarietà è andato il nostro sostegno di beneficenza. Una piccola goccia di aiuto in un immenso mare, un mare che Lara con costanza, nonostante l’aggressione della malattia, sosteneva e faceva crescere anche oltre i nostri confini nazionali. Tutta la Cna si unisce al dolore della famiglia e della comunità sarzanese per la sua scomparsa".