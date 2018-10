CNA a Ponzanelli: "Si apre a un fenomeno che l'amministrazione dovrebbe combattere"

Sarzana - Val di Magra - "La scelta di affidare ai volontari civici la realizzazione anche di eventuali servizi fotografici a supporto delle manifestazioni del Comune non solo ha ricadute negative sui professionisti del settore, ma apre una porta ad un modello a cui la pubblica amministrazione, in virtù delle sue prerogative, non solo non dovrebbe far proprio ma, semmai, combattere". Cna La Spezia torna sull'argomento e replica così al consigliere di maggioranza Luca Ponzanelli (qui) aggiungendo: "Cosa succederebbe se le pubbliche amministrazioni affidassero lavori e mansioni a volontari in altri campi, legittimate dalla stessa necessità di risparmio? Si potrebbe spaziare dallo sfalcio dell'erba alla grafica, sino ai pareri legali e amministrativi. Anche in questi casi, siamo certi, si troverebbe qualcuno in grado di mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze".



L'associazione di categoria prosegue: "Ma se è un soggetto pubblico a fare questa scelta perchè i cittadini non dovrebbero seguirne l’esempio affidandosi a mani volontarie, ma senza garanzie certe sulla reale competenza e professionalità? Seguendo questo ragionamento si rischia non solo di sminuire tante diverse competenze ma anche sottovalutare il pericolo immediatamente dietro l'angolo: l’abusivismo, una problematica che, come associazione di categoria, denunciamo da sempre".



"Sappiamo bene, come associazione e come imprese, che l’Ente pubblico non può essere inteso come datore di lavoro, tuttavia, è nei fatti pur sempre un committente e come tale ha l’obbligo, nell’affidamento di lavori e servizi, di perseguire un modello che metta al centro le professionalità che operano a norma di legge per competenze acquisite e assolvano a obblighi fiscali e amministrativi. Non a caso per avviare l’attività di fotografo, oltre alle varie iscrizioni e comunicazioni all'INPS, Agenzia delle entrate, CCIAA, INAIL ed INPS, è necessaria anche quella alla Questura".