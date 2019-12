C’è l’ok della Regione, Piano Spiagge di Marinella può partire

Sarzana - Val di Magra - Approvata oggi dalla Giunta regionale la proposta di variante al Piano regolatore del Comune di Sarzana per la riqualificazione del litorale. Lo comunica l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola. Con questa approvazione la Giunta regionale dà il via libera al piano spiagge del litorale di Sarzana con la conseguente riqualificazione dell’area circostante all’ex colonia Olivetti e dell’area del litorale, dal confine con il Comune di Ameglia fino a Luni.

L’intervento prevede la prosecuzione del litorale di Fiumaretta verso levante, la riorganizzazione generale di tutta la parte pedonale con una passeggiata pubblica, una pista ciclabile, nuova vegetazione, la riorganizzazione della pineta e un’area verde con parcheggi sottostanti e non più lungo la strada. Questa approvazione di fatto rappresenta il via libera per il Comune di Sarzana che comunque dovrà recepire il provvedimento con una delibera del consiglio comunale.



“Finalmente Sarzana potrà cambiare volto al fronte mare – afferma l’assessore Marco Scajola – Un intervento di riqualificazione e di abbellimento per essere più funzionale ai cittadini e ai turisti grazie allo sviluppo di un’area pubblica, di una pista ciclabile e a una riorganizzazione della viabilità nella direzione di una maggiore vivibilità. Con questa approvazione si dà il via libera ad alcuni interventi bloccati da anni anche per mancanza di definizioni urbanistiche, consentendo interventi di investitori e concessionari su aree di proprietà privata. In questo modo si chiude un percorso durato anni, portato avanti dalla giunta regionale e anche dalla nuova amministrazione di Sarzana”.