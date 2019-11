C’è l’accordo per la ricollocazione dei frantoi all’esterno del Parco

riunione proficua in via paci

riunione proficua in via paci

Sarzana - Val di Magra - A decenni di distanza dalla DCR 41/2001 di approvazione del Piano di Parco e dalle diverse iniziative ed azioni intervenute nel tempo, purtroppo senza essenziali risultati, finalmente una svolta “storica“ sulla ricollocazione delle attività incompatibili presenti nello spazio Parco.

“Questa mattina - spiega il presidente Tedeschi - al termine di un proficuo quanto impegnativo percorso di condivisione politico-strategica, l’Ente Parco Montemarcello Magra Vara, i comuni di Arcola (con l’assessore Romeo) Lerici (con il sindaco Paoletti), Sarzana (con l’assessore Campi)e Vezzano Ligure (con il sindaco Bertoni), insieme a Confindustria La Spezia e diverse ditte operanti nel settore, hanno raggiunto sostanziale condivisione nella formulazione di schema di protocollo di intesa ritenuto idoneo per traghettare le attività incompatibili “fuori“ dal Parco.

I comuni hanno condiviso di attivarsi celermente per le necessarie procedure amministrative e di partecipazione democratica per addivenire alla sottoscrizione del testo definitivo.

Si gettano così nuove e concrete basi, per la restituzione al territorio ed al Parco, di vaste aree ri-naturalizzate in conformità agli obiettivi imprescindibili di salvaguardia e tutela dell’ambiente che da sempre costituiscono la visione e la missione dell’Ente.

"Con l’avvio di questo protocollo si risolve un problema storico del Parco e ciò e’ stato possibile con la stretta collaborazione e condivisione con le amministrazioni interessate, in particolare modo Arcola e Vezzano.

Un ringraziamento - conclude il presidente Tedeschi - va altresì fatto alla sensibilità ambientale dimostrata e praticata dalle aziende (Cemenbit e Seib) e a Conglomerati Lucchesi che ha aperto la strada delle possibili ricollocazioni”.