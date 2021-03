Buoni spesa per famiglie in difficoltà grazie a Farmacia Montecalcoli e Amici del Giacò

Sarzana - Val di Magra - Nonostante la pandemia la rete della solidarietà in Val di Magra è sempre molto solida. L'ennesima dimostrazione è arrivata in questi giorni con la donazione di buoni spesa, per un totale di mille euro, a venti famiglia in difficoltà. Un'iniziativa partita dalla Farmacia Montecalcoli di Castelnuovo Magra, che dopo una prima donazione nei mesi scorsi a Protezione Civile e Pubblica Assistenza, ha consegnato altri mille euro (frutto della vendita di mascherine) agli Amici del Giacò, realtà che nel nome Andrea Giacomelli si prodiga per aiutare gli altri.

La cifra è stata utilizzata per l'acquisto presso la Conad del centro commerciale “La Miniera” di 20 schede per la spesa, del valore di 50 euro ciascuna, subito consegnate all'associazione “Te lo dono col cuore Apuania” che sostiene persone e famiglie bisognose del territorio che hanno così potuto usufruire dei buoni per fare acquisti alimentari.

“Questa collaborazione – spiega Lorenzo Moretti degli Amici del Giacò – vuole essere un piccolo esempio, una dimostrazione come i semplici gesti quotidiani di ognuno di noi possono dare un aiuto concreto alle persone in difficoltà. L'unione fa la forza e sepsso la differenza”.