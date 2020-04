Sarzana - Val di Magra - Arcola riapre il bando per i buoni spesa rivolti alle famiglie in difficoltà. Scadenza lunedì 20 aprile ore 13. La domanda è scaricabile dal sito internet comunale.

Possono fare domanda solo le famiglie che non hanno partecipato al primo bando. Tutte le informazioni al sito www.comune.arcola.sp.it