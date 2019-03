Bullismo e cyberbullismo da conoscere a Romito

Sarzana - Val di Magra - Il bullismo e il cyber-bullismo sono diventati una vera e propria emergenza sociale, i ragazzi diventano sempre più aggressivi e spesso spostano le aggressioni nel mondo virtuale dei social network. Cosa induce un ragazzo o una ragazza a diventare bulli? Come si può intervenire? Se ne parlerà oggi pomeriggio alle 17 nel salone della pubblica assistenza Humanitas di Romito Magra con la dottoressa Aldina Cucurnia psicologa e psicoterapeuta che sarà a disposizione dei presenti per fornire tutti i chiarimenti e le informazioni del caso, spiegando quali differenze esistono

tra il bullismo e il cyberbullismo, fermo restando che anche il secondo, pur presentandosi in forma diversa è sempre una forma di violenza.



Gli ultimi dati Istat, che fotografano la situazione dell’anno 2014, parlano chiaro: in Italia un ragazzino su due è vittima di episodi di bullismo. L’età a rischio è quella compresa fra 11 e i 17 anni, anche se il periodo più critico è fra gli 11 e i 13: all’inizio parolacce e insulti, seguiti dalla derisione per l’aspetto fisico e poi, in 4 casi su cento, si arriva a botte,

calci e pugni. L’evento è organizzato dall’associazione VivoRomito e dalla pubblica assistenza Humanitas, dopo il successo del precedente incontro dedicato alla ludopatia. Tutti gli incontri sono gratuiti.