Bozi strangolati dai rifiuti, fotografo passa una mattina a ripulire

Reflex lasciata nello zaino stamani per Giuliano Garzella, che ha preferito guanti e sacchi.

Sarzana - Val di Magra - Mattinata a caccia di rifiuti ai Bozi di Saudino per Giuliano Garzella, che nella ricchezza ambientale dell'area umida sarzanese ha l'oggetto privilegiato della sua attività di fotografo naturalista. Dalle otto del mattino alle undici passate, Garzella ha riempito di rifiuti due bidoni presenti a uno degli ingressi dell'area, più due sacchi, recuperando altresì la carcassa di una bicicletta, una scala metallica ammalorata e un'asse di legno. Incontrato fortuitamente mentre finiva le operazioni di pulizia, mostra tutto il rammarico per lo scarso rispetto riservato ai Bozi: “C'era di tutto, bottiglie, lattine, tanto nylon, pericoloso, perché dove si appoggia non cresce più niente”. Un gesto di affetto verso uno spazio prezioso, ricco di biodiversità e senz'altro meritevole di più attenzione e rispetto.