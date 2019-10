Sarzana - Val di Magra - Verranno installate quattro casette dell'acqua fra Bolano e Ceparana. L'assessore alla pubblica istruzione Elena Ferrarini e l'assessore all'ambiente Paolo Polloni hanno presentato la proposta alla dirigente scolastica Lucia Cariglia dell'Istituto Comprensivo ISA 20 di Ceparana di una postazione in prossimità della recinzione del plesso scolastico: "In accordo con la dirigente oltre alla postazione per l'erogazione gratuita dell'acqua agli studenti è nostra intenzione distribuire borracce metalliche ad ogni studente al fine di ridurre il consumo di plastica e di sensibilizzare i ragazzi e le famiglie all'utilizzo di materiale non inquinante". Polloni, assessore all'ambiente considera questo "il primo passo per iniziare un percorso volto al raggiungimento dell'obiettivo di mandato per un comune plastic free".