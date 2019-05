Bonifica e Canale Lunense. Gli studenti dell'Arzelà in prima linea

Sarzana - Val di Magra - Approda alla fase finale il progetto pilota di Service-Learning avviato nel corso dell’anno scolastico all’Agrario ‘Arzelà’ con protagonista la classe ‘4G’ sulla base di una fase di sperimentazione intrapresa dal Miur. Si tratta di un metodo d’insegnamento innovativo che unisce apprendimento di esperienze e servizi per la comunità del territorio, ritagliato a misura degli studenti dell’istituto superiore di Sarzana grazie alla collaborazione con il Consorzio di bonifica del Canale Lunense e alcune aziende agricole della Val di Magra.



Parliamo di un’esperienza particolarmente interessante sotto il profilo formativo, per la sua capacità di collegare l'apprendimento scolastico alla vita reale, che ha favorito lo sviluppo di competenze per i ragazzi della ‘4G’ guidati dalla professoressa Jessica Aliotta sotto le direttive della dirigente del Parentucelli-Arzelà Vilma Petricone, con il contributo del Canale Lunense attraverso il presidente Massimo Morachioli, il direttore Corrado Cozzani e il personale tecnico e operativo.



L’inaugurazione della passerella tra l’autostrada A12 e l’Area archeologica di Luni diventa domani sabato 18 maggio, nelle ore pomeridiane, a partire dalle 14, anche una vetrina per il progetto di Service-Learning della ‘4G’. Gli aspiranti agrari svolgeranno un ruolo di primo piano nella presentazione del lavoro di ricerca sull’evoluzione della bonifica, con particolare riferimento al canale, opera idraulica ideata a fine Ottocento.



Nell’ambito del Service-Learning, gli alunni e i docenti dell’Arzelà ed il personale del Consorzio in questi mesi hanno costruito insieme un percorso teorico e pratico confrontandosi, valutando e migliorando azioni ed obiettivi in corso d’opera, un lavoro di squadra che ha consentito ai ragazzi di imparare a condurre un’analisi di contesto e individuare un problema concreto, mettere in pratica una strategia di intervento e sperimentare l’attività di gruppo.



Durante la settimana dedicata alla bonifica, inoltre, i ragazzi della ‘4G’ hanno condiviso con il territorio il loro lavoro attivando un info-point, partecipando alle attività delle squadre operative e tecniche del Canale Lunense, facendo ricerca e approfondimenti, e in più svolgendo attività di alternanza scuola lavoro presso aziende agricole del comprensorio.