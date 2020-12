Bocca di Magra, il comitato chiede al sindaco un incontro online sulle arginature

Sarzana - Val di Magra - Il Comitato di Bocca di Magra chiede al sindaco di Ameglia, Andrea De Ranieri, un incontro pubblico – da remoto – affinché sia illustrato alla popolazione il progetto delle arginature e i lavori in programma nella frazione di Bocca di Magra. "Da questa estate il Comitato ha posto una serie di domande molte delle quali non hanno ancora ricevuto risposta da parte del Sindaco e dell’Amministrazione; oggi il Comitato esprime preoccupazione perché a fronte degli importanti finanziamenti destinati dalla frazione non ha mai ricevuto esaustivi chiarimenti su quanto sarà eseguito. Il Comitato auspica che tutti gli enti preposti al governo e alla tutela del territorio possano confrontarsi in un aperto dialogo con la cittadinanza", affermano dal sodalizio.



Nella lettera, gli attivisti lamentano "il vulnus comunicativo che ha contraddistinto la recente vicenda degli ex-Giardini (come Lei stesso riconosce nella Sua lettera aperta del 12 agosto u.s.)" e segnalano: "I locali, foresti e villeggianti riuniti nel Comitato esprimono grande preoccupazione perché l’Amministrazione non ha mai risposto esaustivamente alle molte istanze prodotte. Nell’auspicio che tutte le istituzioni a diverso titolo preposte al governo e alla tutela del territorio possano incontrare le domande della cittadinanza in un aperto e costruttivo dialogo si porgono distinti saluti".



Il giorno 1° gennaio 2021 alle ore 17.00 il Comitato terrà un incontro on-line per fare il punto e pianificare le prossime iniziative. L’incontro sarà aperto a chiunque voglia partecipare; il link per accedere all’incontro verrà pubblicato la mattina del 1° gennaio nella pagina Facebook del Comitato https://www.facebook.com/comitatoboccadimagra