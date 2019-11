Biomasse del Magra, Tedeschi: "Serve anche l'apporto della Regione"

Sarzana - Val di Magra - “E' stato un incontro positivo, un confronto serio e sereno in cui la cooperativa di comunità “Terre del Magra” ha avuto modo di esporre la sua proposta tecnica sulle biomasse delle spiagge e su sfalci di vario genere”. Così il presidente del Parco di Montemarcello Magra Vara dopo l'incontro odierno che ha visto allo stesso tavolo di via Paci anche il Comune di Sarzana e il Canale Lunense per affrontare il tema delle gestione dei detriti lignei che le mareggiate depositano sul litorale di Marinella e Fiumaretta dopo ogni mareggiata. Assente come noto il Comune di Ameglia che ieri con il sindaco De Ranieri aveva annunciato la volontà di non partecipare all'incontro. (QUI)



“Mi viene il dubbio che De Ranieri ce l'abbia col Parco – sottolinea Tedeschi a CdS – visto che in precedenza l'assessore Bernava aveva partecipato ad altre tre riunioni senza esprimere preclusioni al progetto. Ameglia ha scelto di stare sull'Aventino e ne prendo atto mentre ho molto apprezzato la presenza del sindaco di Sarzana Ponzanelli e dell'assessore all'ambiente Campi. Pur esprimendo grande scetticismo si sono confrontate sui temi in questione insistendo sulla necessità di un piano complessivo che riguardi tutti i comuni dell'alveo per una manutenzione costante e continua. Ci siamo presi l'impegno di un approfondimento fra i tecnici del Comune e quelli della Comunità mentre a presidente e vicepresidente del Canale Lunense ho consegnato lo studio del Parco del 2013 contenente gli interventi necessari per prevenire i fenomeni di accumulo di biomassa alla foce del Magra”.



“Il ruolo del Parco è solo quello di ente “facilitatore” - afferma ancora Tedeschi – ci sono potenzialità che possono essere espresse. E' importante riuscire a coinvolgere tutti i comuni perché ci vogliono forti risorse per attuare una programmazione costante. Noi non possiamo intervenire in luogo delle amministrazioni, abbiamo solo un ruolo di programmazione e controllo di comuni e privati. Possiamo però farci carico della possibilità di arrivare ad avere un progetto unitario in cui investire risorse comunitarie, del Gal provinciale o del fondo strategico regionale. Nel 2018 la Regione Toscana ha stanziato 4 milioni per la pulizia del Magra, possibile che non si riesca a trovare il modo per far investire anche la Liguria su un progetto unitario?. Poco importa chi lo fa ma è importante dare finalmente risposte ad una criticità che riguarda il territorio”.