Biodigestore sotto la lente, le prime obiezioni dell'inchiesta pubblica

Sarzana - Val di Magra - La prima seduta dell'inchiesta pubblica ha visto da una parte Recos presentare il progetto del biodigestore a Saliceti e dall'altra i residenti e i comitati ribadire le proprie preoccupazioni in relazione alle emissioni odorigene dell'impianto, all'aumento del traffico di mezzi pesanti e, soprattutto, alla possibilità di una contaminazione della falda acquifera che dista poco più di un chilometro dal sito individuato per realizzare lo stabilimento di trattamento della frazione organica. Temi che saranno approfonditi nel corso del secondo incontro, programmato per mercoledì 21 agosto alle 17, sempre nella sala multimediale della Provincia.



Ad aprire i lavori è stata Paola Carnevale, dirigente dell'ufficio di Valutazione di impatto ambientale della Regione Liguria, per la presentazione della procedura.

"Siamo di fronte a una nuova procedura di Via e questa inchiesta pubblica è la prima fatta in questo contesto. Le modifiche sono state introdotte dal Decreto Madia per dare tempi certi all'iter di valutazione: prima per una Via occorrevano tra i tre e i sette anni e si finiva per arrivare sino a quindici in attesa di autorizzazioni e affidamento delle gare. Gli interventi, così, rischiavano di non servire più per quello per cui erano stati pensati". Per queste ragioni la normativa oggi impone scadenze perentorie e per la Via sono concessi 240 giorni suddivisi in tre fasi: quella della raccolta e della verifica della documentazione, quella dell'inchiesta pubblica e quella della conferenza di servizi simultanea.

La parola è poi passata a Valerio Marroni, anch'egli dirigente dell'ufficio di Via, ma della Regione Emilia-Romagna, nominato come presidente dell'inchiesta pubblica dalla stessa Carnevale per l'esperienza e la terzietà rispetto al progetto.

"Abbiamo tempi strettissimi - ha ammesso Marroni - per svolgere un percorso che mira a perfezionare il progetto, se possibile e necessario. Questa non è sede per definire se il biodigestore fosse previsto nel Piano dei rifiuti oppure no, ma per raccogliere osservazioni e consentire il confronto".



Prima di lasciare spazio all'illustrazione del progetto, Carlo Ruocco, attivista del comitato Sarzana che Botta! ha chiesto di poter intervenire per far notare come "nell'ultima pagina della relazione consegnata alle associazioni nel corso di una audizione in Regione si parla di confronto comparativo tra opzioni alternative. Vorremmo capire quali sono queste alternative... Inoltre - ha proseguito - abbiamo elaborato una tabella sullo sbilanciamento tra quanto rifiuto organico riceverà la provincia della Spezia dal Tigullio e quanto indifferenziato sarà inviato dallo Spezzino alla discarica: il rapporto è di otto a uno, con qualità dei materiali ben differenti tra loro".

"Tra le alternative - ha spiegato Carnevale - c'è l'opzione zero, ovvero la non realizzazione del progetto e a breve ascolteremo i motivi per cui Recos ha proposto l'impianto a Saliceti e non a Boscalino. C'è un ricorso in essere che mette in discussione la legittimità del procedimento sostenendo che serve ulteriore una ulteriore Vas perché Saliceti non era previsto nel Piano, ma si tratta di livelli di valutazione differenti".

"La logica della Regione in tema di rifiuti - ha aggiunto Andrea Baroni, funzionario regionale - è quella di superare le divisioni tra le province per portare tutta la Liguria all'autosufficienza nel trattamento e nello smaltimento. Occorre sinergia tra gli impianti e i territori e la soluzione prevista nel Piano deriva anche dal fatto che manca una discarica di servizio nella provincia spezzina".



Il presidente di Recos Piercarlo Castagnetti si è limitato a introdurre i relatori, lasciando la parola a Mauro Pergetti, direttore degli impianti di Iren Ambiente.

"A monte di questa proposto c'è l'intenzione di passare dall'economia lineare a quella circolare, nella quale i rifiuti vengono considerati alla stregue di un prodotto. Con il sostenuto aumento della percentuale di raccolta differenziata aumenta anche la quantità di organico che può essere trasformato in metano e compost di qualità e portare a chiudere il cerchio. Nel 2018 - ha detto Pergetti - sono stati conferite fuori regione 29mila tonnellate di rifiuti. La Liguria ha fame di impianti. Quello proposto a Saliceti avrà tratterà 60mila tonnellate di organico, più 30mila di sfalci e verde, necessari per realizzare il processo di trattamento. La produzione di metano stimata è di 6 milioni di metri cubi all'anno. In altri Paesi, nel Nord Europa, con questo gas si alimentano i bus del trasporto pubblico e questo porta a un altro vantaggio: un minor utilizzo di combustibili fossili e meno emissioni".

Un ingegnere di Ladurner, società che detiene una piccola quota di Recos, ha illustrato tutte le fasi del trattamento del rifiuto, assicurando la massima attenzione per limitare le emissioni odorigene grazie al lavoro in depressione e ai biofiltri che saranno convogliati in camino, garantendo così un maggiore controllo.

Il geologo Paolo Fabiani che ha analizzato l'area per conto di Recos si è soffermato sull'aspetto sismico visto che nei pressi del sito esiste una faglia borda la pianura alluvionale del Magra e che il suolo potrebbe essere soggetto a liquefazione. "Questo ultimo aspetto è stato affrontato studiando la granulometria dei depositi alluvionali, ma è da escludere il rischio di liquefazione in quando non abbiamo a che fare con sabbie ma con grani più grandi. L'acquifero libero può essere vulnerabile perché la copertura è di soli 4 metri e la vulnerabilità è dunque elevata, con un dato di 207. Lo scenario di contaminazione mostra un tempo stimato di 21 giorni, che per arrivare ai pozzi che distano 1,2 chilometri salgono a un periodo compreso tra i 60 e i 156 giorni", ha concluso mentre dal pubblico si udivano proteste e borbottii.

Sotto il profilo di impatto ambientale, nel focus su gas e polveri, le emissioni dell'impianto non preoccupano il consulente di Recos, così come il raffronto dell'inquinamento da traffico di mezzi pesanti tra la situazione attuale e quella futura, in quanto non ci sarà superamento dei limiti.

Alcune proteste sono giunte da parte degli abitanti nel momento in cui è stato sottolineato che sotto il profilo del consumo del suolo il progetto impatta relativamente in quando sarebbe realizzato "in un'area già compromessa, industriale e vincolata dall'autostrada", così come quando non è stata valutata significativa l'incidenza su flora e fauna del vicino Parco regionale. I cittadini sostenevano di aver già dato a sufficienza ospitando l'attuale impianto di Saliceti e che la vicinanza dell'area del Parco (appena oltre l'autostrada) non può che essere un problema per la natura.

Sulla scelta di Saliceti al posto di Boscalino è stato detto che nel primo caso ci sarebbe una migliore integrazione con lo stabilimento esistente, la viabilità è molto più favorevole e non sarebbero necessari sbancamenti, al contrario della seconda ipotesi.

L'architetto Renato Marmori ha illustrato il lavoro fatto per conferire all'impianto un aspetto che abbia il minor impatto visivo possibile e anzi di renderlo gradevole per chi arriva dall'autostrada, utilizzando materiali diversi come vetro, metallo, corten e intonaco colorato.



Quando è stato il momento delle osservazioni il geologo Giovanni Raggi ha ricordato che "il subalveo del Magra è l'unica fonte idrica disponibile, è un bene comune da proteggere. E' stato detto a chiare lettere che la falda è vulnerabile. L'impianto è stato certamente progettato bene e prevede soluzioni, ma in caso di incidente saremmo senza acqua. E il tempo di contaminazione di 21 giorni è una balla colossale. Conosco i pozzi di Fornola: basterebbero 21 minuti. E la faglia che passa di lì è una frattura attiva del terremoto di 3 anni fa".

Non solo contestazioni sotto il profilo tecnico, per il biodigestore a Saliceti: Patrizia Degli Innocenti, ex amministratrice di Vezzano Ligure sino al maggio scorso ha detto: "Il progetto è stato presentato ad aprile e noi non ne sapevamo nulla. Abbiamo fatto presente che non eravamo d'accordo, che avevamo già un impianto di trattamento dei rifiuti nel nostro territorio. Non si può pretendere che la popolazione accolga due impianti. E con tali volumi. Siamo stati già abbastanza martoriati e questo progetto è stato fatto senza coinvolgere la popolazione".

Infine Ruocco ha chiesto spiegazione sul fatto che nelle conclusioni della Vas c'erano sul sito di Boscalino considerazioni diverse da parte di Recos rispetto a quelle attuali.

Dubbi recepiti, che saranno discussi al prossimo incontro, con la conclusione dell'inchiesta pubblica che, dal 9 settembre, potrebbe slittare di una settimana visto che l'avvio ha coinciso con il mese di agosto e che alcuni l'hanno vissuta come una presa in giro.