Biodigestore, per Vezzano la consulenza dell'avvocato Antognetti

Sarzana - Val di Magra - La giunta comunale di Vezzano Ligure, guidata dal sindaco Bertoni, ha assegnato all'avvocato Alberto Antognetti l'incarico per la consulenza tecnico-giuridica nell'ambito Procedimento autorizzativo unico regionale (Paur) per la realizzazione del biodigestore previsto in località Saliceti, progetto proposto dalla società Recos a cui l'amministrazione si oppone. Al professionista andranno circa 2.500 euro. Più volte comitati e associazioni avevano chiesto a Palazzo civico di procedere con l'affidamento degli incarichi, passaggio ora avvenuto. L'avvocato Antognetti, tra le varie cose, è uno degli attori nella battaglia dei balneatori sul Piano spiagge di Marinella.