Biodigestore, conclusa l'inchiesta pubblica. Ora la conferenza dei servizi

Sarzana - Val di Magra - La seduta conclusiva dell'inchiesta pubblica sul progetto del biodigestore a Saliceti presentato da Recos alla Regione si è aperta con un colpo di scena iniziale ed è proseguita con qualche scaramuccia dovuta a incomprensioni tra gli oppositori del progetto e la presidenza.



Pronti via e Carlo Ruocco, in rappresentanza del comitato Sarzana, che Botta!, ha chiesto la parola per esporre il contenuto di una email ricevuta un'ora prima in cui la Regione denunciava a una serie di destinatari coinvolti nell'inchiesta pubblica di aver ricevuto dallo stesso comitato una lettera contenente affermazioni lesive per l'ente e per alcuni suoi dirigenti. "Ci siamo trovati in contraddittorio non con Recos ma con i rappresentanti della Regione e della Provincia riguardo ai Piani d'ambito. A nostro avviso - ha aggiunto Ruocco - c'è un problema di terzietà. Alcuni nostri giudizi sono stati censurati: siamo basiti dal pregiudizio percepito nei nostri confronti. E vorremmo che il contenuto di questa email venisse messo agli atti".

Di opinione differente il presidente dell'inchiesta pubblica, Valerio Marroni, nonostante fosse tra i destinatari dell'email: "Non ho idea di cosa sia scritto nella lettera alla quale si riferisce la Regione. L'avete inviata ai rappresentanti politici e sin dall'inizio ho chiarito che il livello politico e quello dell'inchiesta pubblica sono da tenere ben distinti".



A quel punto è stata data lettura della relazione conclusiva stesa dal presidente Marroni insieme ai membri della commissione Riccardo Serafini e Lanfranco Biso.

Il documento (che sarà consultabile qui nelle prossime ore) ripercorre quanto accaduto nelle sedute del 1°, 21 e 29 agosto e quanto contenuto nei documenti prodotti nel corso dell'inchiesta pubblica. In primis viene ricordato che i Comuni di Arcola, Santo Stefano Magra e Vezzano Ligure hanno presentato un documento in cui si contestava il percorso decisionale che ha individuato il sito di Saliceti e si annunciava di ritenere inutile la partecipare all'inchiesta pubblica, sottolineando il rischio, in caso di partecipazione, di avvallare una procedura di tipo partecipativo “svuotata” da scelte già compiute dalla Regione.

Marroni e i collaboratori hanno sottolineato anche come lo svolgimento dell'inchiesta pubblica pur in concomitanza con il procedimento di Via in fase di svolgimento generi spesso nei cittadini il dubbio che si sia in una fase di decisioni già assunte e che i tempi della durata dell’inchiesta siano forzosamente ridotti per diminuire il confronto, anche se in realtà è al termine della procedura di Via che il progetto verrà giudicato realizzabile come proposto o realizzabile con prescrizioni e limitazioni oppure non autorizzabile. Una spiegazione che sarebbe tornata utile poco dopo, quando il geologo Giovanni Raggi si è detto scandalizzato per aver partecipato a un consesso che non ha tenuto in considerazione i suoi rilievi, convinto che fosse necessario andare oltre la segnalazione delle criticità che la relazione dell'inchiesta pubblica fa nei confronti della prossima conferenza dei servizi che concluderà l'iter di Via.



Elencate le osservazioni di carattere procedurale, tecnico e connesse allo svolgimento stesso dell'inchiesta pubblica la relazione si è soffermata sui temi tecnici ritenuti più rilevanti dalla commissione dell'inchiesta pubblica come, in fatto di impatto sulle acque e sul sottosuolo, la vulnerabilità dell'acquifero della bassa Val di Magra, la classificazione sismica. A tal riguardo la commissione ha proposto una serie di prescrizioni che vanno dal miglioramento delle garanzie di tenuta dei collettori di trasferimento del percolato e delle acque reflue di processo alla verifica e al potenziamento della tenuta idraulica delle vasche di raccolta e del sistema di monitoraggio areale incrementando i pozzi piezometrici nonché attraverso assidui controlli in fase gestionale, sino all'eliminazione delle previste trincee drenanti per lo scarico delle acque e sostituzione con collettori per il recapito in corpo idrico superficiale.

Per quel che riguarda gli odori il documento propone che si proceda alla simulazione delle ricadute odorigene utilizzando anche un sistema di modellazione diverso da quello usato dal proponente e che, sia per la simulazione del proponente che per quella alternativa, si forniscano le mappe di isoconcentrazioni partendo da concentrazioni di 300 U.O./mc ai biofiltri (invece dei 200).

Per le emissioni in atmosfera è stata proposta una integrazione progettuale per l’inserimento di un impianto di recupero della CO2 prodotta o in alternativa richiedere la presentazione di uno studio specifico finalizzato ad esaminare le diverse possibilità di recupero della CO2 prodotta dall’impianto con le rispettive valutazioni di costi/benefici.

Non vengono rilevati i pericoli di esplosioni e di formazione di spore e batteri riportati dal comitato e da alcuni cittadini mentre si propone di prendere in considerazione un sistema di compensazioni per gli abitanti del comune interessato dall'impianto, magari attraverso una esenzione parziale o totale della Tari.