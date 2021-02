Biodigestore come un libro giallo, dossier inviato a tutti i consiglieri comunali

Sarzana - Val di Magra - “Non siamo contrari a prescindere al biodigestore ma come sito Saliceti non va bene, è quanto di peggio di potesse scegliere”. Lo hanno spiegato ieri in conferenza stampa, per Italia Nostra, Serena Spinato e Gianfranco Damiano, presentando alla stampa Biodigestore di Saliceti. Il rischio perfetto, un dossier realizzato a immagine e somiglianza del più classico dei libri gialli (foto). “La conferenza dei servizi adesso è chiusa – hanno continuato gli attivisti -, ma pensiamo si possa ancora intervenire. Serve però la volontà politica di farlo”. Perciò Italia nostra ha inviato il dossier al presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini, e a tutti i consiglieri comunali. “Non è possibile che un impianto da 90mila tonnellate annue di rifiuti organici, che mette potenzialmente a rischio falde acquifere che servono 150mila persone, non interessi a chi riveste incarichi pubblici”.