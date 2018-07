Biodigestore, Grondacci: "Parole Giampedrone per ora valgono nulla"

Il giurista ambientale ospite del Coordinamento che non vuole l'impianto: "Più facile finisca a Saliceti rispetto a Boscalino".

Sarzana - Val di Magra - “Le dichiarazioni pubbliche dell'assessore regionale Giampedrone non hanno alcune valenza a meno che non vengano inserite in un procedimento amministrativo, andando quindi a riprendere il procedimento di Vas che dice che il digestore a Boscalino – dove i cittadini, anche lì, giustamente non lo vogliono - non può andare. Stando all'attuale quadro amministrativo e procedurale io vedo più probabile il rischio per Saliceti che per Boscalino, tanto per essere chiari”. Parola del giurista ambientale Marco Grondacci, ieri protagonista dell'assemblea convocata dal Coordinamento No Biodigestore Saliceti al centro sociale di Vezzano Ligure. Il mancato candidato sindaco della Spezia del Movimento cinque stelle ha quindi depotenziato il comunicato con cui il menzionato Giampedrone e il presidente della Provincia, Giorgio Cozzani, hanno riportato in auge l'ipotesi Boscalino.



“Per gli altri biodigestori liguri – ha aggiunto Grondacci, di fronte a una platea di una cinquantina di persone – sono state adottate procedure molto favorevoli alle imprese realizzatrici, cioè gli impianti sono stati inclusi nella sfera delle rinnovabili, e non considerati alla stregua di impianti di trattamento rifiuti – perché di rifiuti si parla, rifiuti organici. Questa assimilazione alle rinnovabili consente di adottare processi autorizzativi semplificati, non applicando l'Autorizzazione integrata ambientale, che sarebbe lo strumento principe per progetti del genere. E questo è un primo elemento di grossa preoccupazione. Ormai la logica è che i siti devono adeguarsi agli impianti. Invece, se si agisse in maniera seria, dovrebbe essere il contrario. Ma si decide a priori che un impianto va in un determinato posto, bypassando principi sanciti dall'Unione europea, come precauzione e prevenzione”. Grondacci è apparso perplesso dalla reale possibilità di “un impianto da 30mila tonnellate annue. Voglio vedere come andrà a finire, visto che tutti gli altri digestori liguri sono da circa 70mila. Però non ci sono progetti presentati ufficialmente, non si possono fare processi alle intenzioni. Certo, un digestore è potenzialmente problematico, soprattutto per inquinamento batterico ed emissioni odorigene. Ci sono stati anche casi di incendi ed esplosioni. Rari, ma ci sono stati”.



L'incontro ha visto intervenire anche l'avvocato Rino Tortorelli, del Comitato Acqua bene comune, che ha duramente criticato l'aggregazione tra Acam e Iren “che ha cominciato da Bolano e ha finito per mangiarsi” la multiutility di Via Picco. “Essere una spa e fare profitto non è uno scandalo ed è cosa pienamente consentita dalla legge – ha detto il legale – ma il punto è che non si dovrebbe far profitto su servizi pubblici essenziali, ad esempio l'acqua, che è di tutti, non è di Iren, non è dei sindaci, è dei cittadini, è bene demaniale”. La fine di Acam, quindi di un'esperienza pubblica, i cui soci erano i sindaci spezzini, e l'inizio dell'era Iren, per Tortorelli “potrà portare problemi anche in materia di controllo pubblico. Sarà difficile ad esempio vedere documenti in mano a Iren, che per ragioni di mercato potrebbe non volerli rendere noti. Potrebbe accadere anche con il progetto del digestore. Mentre con Acam – senza voler dimenticare i tanti aspetti critici che ne hanno segnato la vicenda – la questione sarebbe diversa, con i Comuni tenuti a gestire le pratiche in maniera pubblica”.



Non pochi i volti politici e istituzionali che hanno preso parte all'iniziativa, dal consigliere regionale Marco De Ferrari (Movimento cinque stelle) all'ex consigliere comunale sarzanese Valter Chiappini, dal segretario del Pd vezzanese Simone Regoli al consigliere comunale pentastellato Tiziano Pucci - i due si sono confrontati serratamente a fine serata - e al consigliere comunale della maggioranza santostefanese Angelo Zangani, che ha rammentato come la massima assemblea civica ci cui fa parte si sia espressa all'unanimità contro il digestore a Saliceti. Assente il sindaco di Vezzano Fiorenzo Abruzzo, “invitato formalmente via Pec”, come spiegato da Cristina Santorocco, esponente del Comitato No biodigestore e moderatrice della serata.