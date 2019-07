Biodigestore, 'Da Porta Nord alla Brina' e il suo no all'impianto

Sarzana - Val di Magra - Anche l'associazione 'Da Porta Nord alla Brina di Santo Stefano' è stata audita stamani in Regione, in Commissione Territorio e Ambiente, in merito al progetto del biodigestore di Saliceti. Un tema sul quale, spiegano dal sodalizio, "siamo stati i primi ad intervenire nel dibattito civico ed abbiamo da subito, ancora prima di conoscere i dettagli del progetto ed il tipo di procedura utilizzata, espresso il nostro pensiero di contrarietà". Contrarietà motivata stamattina - presente per l'associazione anche la consigliera comunale di centrodestra Paola Lazzoni - con una serie di argomentazioni.



"Siamo convinti - così dall'associazione - che la comunità di Santo Stefano abbia già pagato a caro prezzo il biglietto del progresso, essendo oramai divenuto fulcro dello sviluppo industriale e retro portuale provinciale. Per quanta fiducia si possa riporre nella tecnologia, è innegabile che le dimensioni della costruzione avranno un impatto di notevoli proporzioni per chi ivi possiede case, terreni, interessi prevalenti. Non siamo contrari alla chiusura del ciclo dei rifiuti ed al processo di smaltimento differenziato e specifico ma riteniamo che a, detto processo di pubblica utilità, Santo Stefano abbia già ampiamente partecipato accettando, suo malgrado, la realizzazione dell’impianto attualmente in funzione che, nel corso degli anni, qualche problema lo ha dato".



"Peraltro - continuano dall'associazione - il nuovo impianto di biodigestione dell’organico prevede già adesso di far arrivare il rifiuto anche da fuori regione come riportato nelle relazioni di progetto e quindi, ci chiediamo, a che è servita la programmazione per la Liguria? Santo Stefano non accetta ulteriori compromissioni della propria salubrità in nome del business di un’azienda. Il fabbisogno provinciale è di 20.000 tonnellate circa, perché la provincia spezzina viene costretta a recepirne oltre il triplo? Lo scambio di disponibilità, per un periodo decennale, tra Scarpino 3 e biodigestore a Saliceti non garantisce che tra 10 anni e 1 giorno non vengano rivisti gli accordi tra province con costrizione per quella spezzina di doversi dotare di una discarica o di una nuova forma tecnologica. E’ possibile che tra 10 anni la gestione dei rifiuti sia così eccellente che il costo per la discarica o per altre scelte tecnologiche (sia economico che sociale) sarà sopportabile in virtù di minori volumi senza escludere di poter conferire presso altre regioni/stati".



Secondo l'associazione poi "non esiste alcuna garanzia che l’impianto progettato non venga ulteriormente ampliato in fase successiva" e "sotto il profilo ambientale bisogna tener presenti le quantità di immissioni in atmosfera. Inoltre, di non trascurabile portata è il tema delle falde acquifere sul Magra, unico parco fluviale della Liguria e della Toscana: la falda è a solo 4 metri di profondità e l'impianto in alcuni punti prevede interrati per il recupero dei percolati e del digestato". E ancora l'associazione osserva che "l'impianto stesso, a sua volta, produce rifiuti: il compost non conforme, non idoneo al riutilizzo, che andrà smaltito come rifiuto (in discarica o negli inceneritori= e quello ritenuto idoneo al riutilizzo che, sulla base di verifiche bimestrali su un semplice campione, che verrà riutilizzato in agricoltura con tutti i rischi connessi; il percolato: l'impianto produrrà 11.000 mc circa di percolato che andrà smaltito, si presume a Ghiarettolo, vista la richiesta di allacciamento, se sarà abbastanza capiente".



"La programmazione provinciale recepita dal Piano D’ambito - si legge infine - individua l’area di Boscalino (Arcola, ndr) come la più idonea ad ospitare un impianto di digestione anaerobica della frazione organica, come aveva anche Recos inizialmente previsto, in funzione di servizio alla comunità provinciale; siamo consapevoli del fatto che la normativa amministrativa consenta l’adozione di procedure sovraordinate su proposta del soggetto attuatore, ma riteniamo che la politica debba avere un ruolo protagonista nella conduzione di partite ambientali tanto importanti per un territorio più volte dimenticato dopo essere stato usato. Inoltre, la procedura adottata con il cosiddetto PAUR deve mantenere una valenza di pubblica utilità; siamo sicuri che il filo conduttore dell’iter sia la pubblica utilità e l’interesse collettivo piuttosto che il business dell’azienda proponente?".