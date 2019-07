Bimbo con due padri a Sarzana, il ricorso della Procura è “inammissibile”

Sarzana - Val di Magra - La Procura non ha il diritto di bloccare la trascrizione all'anagrafe di un bambino che ha come genitori due papà o due mamme. È quanto deciso dal Tribunale della Spezia con l'ordinanza del 4 luglio scorso che di fatto apre nuove prospettive per le famiglie omogeitoriali.

Il pronunciamento si riferisce alla trascrizione all'anagrafe – avvenuta nel giugno 2018 con l'allora sindaco di Sarzana Alessio Cavarra – di un bimbo di 11 mesi nato negli Stati Uniti il cui padre era unito in matrimonio civile con un altro uomo. “Un bambino – aveva affermato nell'occasione il primo cittadino – che da oggi è ufficialmente figlio di due papà e che potrà vivere e crescere nella sua famiglia arcobaleno inserita nella nostra comunità”.

Poche settimane dopo però era arrivato il ricorso della Procura, su sollecitazione dell'Ufficiale di Stato civile, per la cancellazione dell'atto per “contrarietà all'ordine pubblico” vista l'assenza nell'ordinamento di una norma che rendesse praticabile la trascrizione nei registri dello Stato civile del riconoscimento del padre-bis.

La coppia, assistita dall'avvocato Michele Giarratano, ha visto così confermata la decisione assunta un anno fa dal comune di Sarzana vedendosi così riconosciuta piena tutela per il piccolo.



Il Tribunale spezzino ha infatti ritenuto “Inammissibile” il ricorso, indicando fra le varie motivazioni come non è possibile “inquadrare altrimenti il ricorso della Procura qualificandolo come una impugnazione di riconoscimento per difetto di veridicità. Infatti – si legge nell'ordinanza – a parte la considerazione che tale tipo di procedimento è di natura contenziosa e non di volontaria giurisdizione, decisivo è comunque il dato normativo (e giurisprudenziale) per cui il Pubblico Ministero non ha legittimazione attiva a proporre tale tipo di azione in caso di minore infraquattordicenne, il Pubblico Ministero può chiedere al Giudice la nomina di Curatore speciale al fine di promuovere l'impugnazione di riconoscimento per difetto di veridicità”.