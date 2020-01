Bimbi della materna al freddo, sindaco valuta sanzioni

Sarzana - Val di Magra - Rientro a scuola davvero poco confortevole questa mattina per i bambini e il personale della Scuola Materna “Lalli” di Sarzana che hanno trovato le aule gelate a causa dell'ennesimo malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento. Come denunciato anche nel corso della giornata sui social da alcuni genitori, i bimbi – di 3 e 5 anni – sono stati costretti a rimanere in classe con i giubbotti, cosa per altro già avvenuta a metà dicembre quando si era verificata una situazione analoga.



Genitori che denunciano inoltre come dall'inizio dell'anno scolastico il problema si sia ripetuto in almeno altre tre occasioni con evidenti conseguenze. Questa mattina però, dato anche il brusco calo della temperatura degli ultimi giorni e la pausa natalizia, la situazione è stata più delicata anche perché il problema non è stato risolto in giornata e per domani qualche famiglia – chi potrà organizzarsi – ha già deciso di tenere a casa i propri figli.

Del disagio della scuola comunale si è subito occupata anche il sindaco Cristina Ponzanelli che ha sollecitato un pronto intervento della ditta responsabile dell'impianto in un istituto dove negli ultimi anni sono stati effettuati diversi interventi, alcuni ancora in fase di completamento.



“Domani mattina il fornitore dell’impianto sarà a scuola per verificare i motivi del malfunzionamento e risolverli – assicura a CdS Ponzanelli - certo l’installazione non è stata fatta, evidentemente, a regola d’arte e non possiamo più accettare che un impianto manifesti criticità simili. Ci auguriamo – conclude - che sia l’ultima volta e, nel frattempo, abbiamo già dato mandato al dirigente competente di valutare ogni atto a tutela dell’ente e, soprattutto, dei bambini". Intanto personale scolastico, bimbi e genitori sperano che l'intervento di domattina prima dell'apertura possa essere risolutivo.