Bilancio di previsione con calo dell'indebitamento, bonus e nuove assunzioni

Sarzana - Val di Magra - Bonus bebè, nuove assunzioni e incentivi per la riqualificazione urbana. Sono alcune delle novità inserite nel bilancio di previsione del Comune di Sarzana illustrate questa mattina dal sindaco Ponzanelli e l'assessore Baroni – alla presenza della maggioranza – prima dell'imminente passaggio in consiglio comunale.

Il dato più significativo riguarda però la costante riduzione dell’indebitamento complessivo dell’ente, passato da 29.120.977 del 2018 a 27.150.310 del 2020. Di pari passo alla razionalizzazione della spesa e alla lotta agli sprechi, si evidenzia inoltre la capacità di intercettare finanziamenti regionali e statali che hanno ormai raggiunto la quota di circa 18 milioni di euro in altrettanti mesi di attività amministrativa.



"In un contesto di enorme difficoltà e con un'eredità disastrosa da gestire, stiamo coniugando gli obiettivi di risanamento di bilancio a continui investimenti- ha affermato il sindaco Ponzanelli-. Confermando gli sforzi dell'anno scorso, anche questo bilancio segue i principi e i punti essenziali espressi nel programma elettorale con cui ci siamo presentati ai sarzanesi e che è diventato programma di mandato: infrastrutture, grandi opere, difesa del suolo, sicurezza quotidiana e dai grandi eventi atmosferici, cultura e bellezza come veicolo di promozione della città, alcuni grandi novità come i bonus per i nuovi nati e per la riqualificazione delle nostre facciate. Tutti questi punti, nella nostra visione di Sarzana – ha aggiunto - non sono difatti indipendenti l'uno dall'altro ma intrinsecamente legati: una città più sicura è una città più attraente, dove crescere i propri figli e poter guardare al futuro con fiducia. Un bilancio al passo coi tempi e coerente col programma di mandato che abbiamo presentato agli elettori. Continuiamo a lavorare per risollevare Sarzana dall'anno zero, consapevoli che la strada imboccata è certamente complessa quanto ambiziosa e giusta. Ringrazio l'assessore Baroni, gli uffici e tutti i dirigenti per il lavoro che hanno svolto, in un contesto nel quale dobbiamo ancora fare i conti con debiti fuori bilancio generati della precedente amministrazione che ci costringono ad esempio a fare mutui per pagare le asfaltature”.



Di “un bilancio positivo, elaborato con la consapevolezza delle straordinarie difficoltà ereditate e che pesano sulle spalle dei cittadini” ha parlato invece l’assessore, che ha aggiunto: “Mostriamo capacità di razionalizzazione degli sprechi, unite a una straordinaria capacità di intercettamento di fondi regionali e nazionali che permetterà a questo ente di sostenere un'adeguata offerta di servizi, investimenti, opere pubbliche e benessere sociale a fronte di un bilancio altrimenti drammatico. Diminuisce, da quando ci siamo insediati, di oltre due milioni di euro l'indebitamento complessivo, diminuiscono i tempi di pagamento della nostra Pubblica Amministrazione che fino a qualche anno fa erano biblici, e aumenta il fondo di cassa. Possiamo inoltre prenderci il merito del recupero dell'evasione fiscale su Imu e Tari che nel 2019 ha portato circa 780mila euro. Proseguiamo consapevoli di aver intrapreso la strada giusta”.



Nel corso della conferenza stampa l'assessore al bilancio ha infine tenuto anche a fare chiarezza sui dati relativi ai tempi di pagamento dell'amministrazione ai fornitori. “Quelli pubblicati recentemente – ha affermato Baroni – erano relativi al primo semestre, il dato effettivo del 2019 dice che i tempi sono di 72 giorni, a fronte dei 74 del 2018 e dei 227 del 2013”.



I punti principali

FAMIGLIA

Arriva il bonus bebè che consiste nell'assegnazione di un contributo di 100 euro per ogni nuovo nato.



DAI QUARTIERI AL CENTRO

Arriva il bonus facciate che prevede l'erogazione di un contributo comunale pari al 10% della spesa sostenuta dal cittadino che interviene sul proprio immobile, andando così a integrare il contributo statale già fissato al 90%.



ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Il piano di investimento per arredare la città con la luce con la riqualificazione di 4200 punti luce con le nuove tecnologie a led e la messa in posa di 50 nuovi punti luce.



SARZANA CULTURALE

La cultura, quale veicolo di rilancio per la città, per il 2020 prevede 316mila euro di investimenti in iniziative culturali oltre alle risorse investite in grandi realtà come il Festival della Mente e il Teatro degli Impavidi.



PROMOZIONE E MARKETING

Utilizzo dell'imposta di soggiorno concertato con le associazioni di categoria per un importo complessivo di 175mila euro che andranno a finanziare operazioni di marketing, turismo e decoro urbano.



SICUREZZA

Prevista, previo accordo con la Prefettura, l'agevolazione IMU (sgravio fino a 200 euro) a chi installa telecamere di sorveglianza su immobili destinati ad attività commerciali. Aumento dell'organico della polizia locale con l'assunzione a tempo indeterminato di un elemento inorganico e tre stagionali a tempo determinato.



SERVIZI SOCIALI

Previsto, con il Fondo povertà Ministeriale, un aumento dell'organico con l'arrivo di 4 lavoratori interinali tra cui uno psicologo, un assistente e un coordinatore dei progetti PUC; mentre grazie al Fondo per le politiche sociali Regione Liguria sono previsti 2 lavoratori interinali, di cui un assistente sociale distrettuale dedicato alla dote di cura e coordinamento pedagogico.



GRANDI INTERVENTI

Oltre alle opere di riqualificazione idraulica e lotta al dissesto idrogeologico con la riqualificazione impianto idraulico turbina e acque medie Marinella e completamento argine Parmignola, è previsto il completamento della piscina di Santa Caterina, la realizzazione del primo lotto della nuova Poggi-Carducci, la nuova viabilità del quartiere Bradia.