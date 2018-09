Biennale della Resistenza, posticipata la cerimonia per "Facio"

Sarzana - Val di Magra - Oggi, sabato 22 settembre, la Biennale sulla Resistenza organizzata da Comune e Anpi di Santo Stefano sarà dedicata alla figura del partigiano Dante Castellucci 'Facio'. Diversamente da quanto comunicato in precedenza, la targa in memoria di Facio sarà scoperta alla biblioteca Arzelà (ex Area Vaccari) non più alle 15, ma alla fine della conferenza in programma dalle 16 a Villa Pratola (Ponzano Madonnetta), che vedrà il prof. Spartaco Capogreco trattare del suo libro 'Il piombo e l'argento: la vera storia del partigiano Facio' (Donzelli). La conferenza sarà preceduta dal saluto di Luca Branda e Giuseppe Castellucci, sindaco di Sant'Agata di Esaro e rappresentante provinciale Anpi Cosenza.