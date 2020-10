Biblioteca e mondoteca riaprono ad Arcola

Sarzana - Val di Magra - Da lunedi 5 ottobre le biblioteca e mondoteca arcolane tornano completamente operative nel pieno rispetto della normativa anti Covid. La notizia arriva dall’assessore alla cultura Sara Luciani che anticipa qualche informazione: «la mondoteca dei ragazzi in via Valentini, sarà aperta dal lunedi al venerdi dalle 14.30 alle 17.30 per prestito libri, aiuto compiti e attività ludiche e il sabato mattina dalle 9 alle 12 per laboratori creativi, il tutto previa prenotazione ai numeri 0187999426 o 3392918421. La biblioteca di piazza 2 Giugno avrà invece i seguenti orari: tutte le mattine dal lunedi al sabato dalle ore 9 alle ore 12, nei pomeriggi di lunedi e mercoledi dalle ore 15 alle ore 18 (solo per il prestito librario), per studio e utilizzo postazioni internet dal lunedi al venerdi dalle 14 alle 19. Tutti i servizi sono gestiti dalla cooperativa Artemisia.» Cominciano intanto ad arrivare anche tutti i volumi ordinati grazie al finanziamento ottenuto dal Mibact, che per il comune di Arcola ammonta a circa 10mila euro: “Una ventata di novità – prosegue l’assessore Luciani – per le due biblioteche, abbiamo ordinato sia libri per adulti che per bambini e ragazzi, spaziando tra nomi di grandi big della lettura e scrittori esordienti. Una scelta voluta proprio per sostenere anche l’editoria indipendente, in linea con questo obiettivo tutti gli acquisti sono stati fatti presso librerie indipendenti, inserendo anche piccole case editrici”.