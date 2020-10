Biblioteca di Sarzana amplia il suo orario: 57 ore settimanali

Sarzana - Val di Magra - La biblioteca civica Martinetti - come spiega una nota del Comune - si amplia nell'orario come mai a Sarzana, offrendo anche nel pieno dell'emergenza pandemica ai suoi fruitori, soprattutto giovani e studenti, un servizio pieno. Su proposta del sindaco nonché assessore alla cultura Cristina Ponzanelli la Giunta ha infatti approvato il provvedimento che, da lunedì 5 ottobre, porterà la biblioteca cittadina ad aprire al pubblico con orario continuato dalle ore 8.00 fino alle 18.30 cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì.

In più però – e questo è un servizio ulteriore attivato in via sperimentale lo scorso 14 settembre che viene quindi confermato - continuerà lo stesso a essere garantita la fruibilità delle sale studio al sabato mattina, dalle ore 8.00 alle 13.00, grazie all’impiego di personale scolastico.

Non solo. Dopo otto mesi di chiusura totale anche la biblioteca di Marinella sarà nuovamente accessibile per due giorni alla settimana.

E’ quanto prevede la delibera di Giunta n. 249 che sarà in vigore fino al 31 dicembre: un provvedimento che, per evidenti motivi, non poteva che essere a tempo determinato essendo strettamente legato all’andamento della pandemia da coronavirus, ma che rappresenta un concreto passo in avanti verso la normalità.

Complessivamente quindi gli spazi della biblioteca civica aperti per lo studio saranno fruibili per ben 57 ore e mezzo la settimana mentre il servizio di prestito e consultazione, aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 13 e dalle ore 15.00 alle 18.30 sarà accessibile 42 ore e mezzo la settimana.



La biblioteca, oltre all'ampliamento degli orari, negli ultimi diciotto mesi ha ricevuto anche un importante miglioramento infrastrutturale con l'installazione del servizio di Wi-Fi grazie a Liguria Digitale inoltre, nelle prossime settimane, si arricchirà di nuovi volumi, acquistati anche seguendo le indicazioni del pubblico e degli studenti che frequentano la Martinetti, grazie ai 10mila euro del bando statale vinto dall'amministrazione comunale.



“Ampliamo ulteriormente l'orario di apertura della biblioteca – ha affermato il sindaco Ponzanelli – perché crediamo nel valore anche sociale di questi spazi. Grazie al personale della biblioteca che in tutti questi mesi ha compiuto davvero sforzi importanti per rispondere alle esigenze di tutta la cittadinanza. Ora proseguiamo nel percorso già avviato e ampliamo gli orari a disposizione di tutti, anche a seguito dei riscontri positivi ricevuti in queste settimane di ampliamento sperimentale successive alle riaperture di scuole e università. L'intenzione resta quella di ampliare e migliorare sempre più questi spazi, che consideriamo essenziali per la cittadinanza e in particolare per i giovani della città”.



Si sottolinea che i servizi della Biblioteca Civica Martinetti non sono mai stati sospesi, neppure durante l'emergenza primaverile costituendo anzi con il prestito librario a domicilio un servizio molto apprezzato dalla cittadinanza; nel tempo e coerentemente con i diversi decreti e ordinanze di riferimento statali e regionali sulle normative anticovid la struttura ha riaperto anche i suoi spazi, arrivando a oggi a un orario di apertura che non è mai stato così esteso.



Anche Marinella, come detto, tornerà ad aprire ai suoi fruitori nei suoi canonici giorni settimanali: il martedì e il mercoledì mattina dalle ore 8 alle 12. Il tutto ovviamente nel rispetto delle modalità di accesso e di comportamento dettate dalle prescrizioni previste dalle norme anti Covid 19.