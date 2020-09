Biblioteca Martinetti più ricca con i nuovi 'pezzi' acquistati nelle librerie sarzanesi

Sarzana - Val di Magra - Prosegue il potenziamento del catalogo dei libri della biblioteca civica. Con determinazione n.743 il Comune ha infatti approvato l'impegno di spesa pari a 10mila euro per l'acquisto di libri e riviste da destinare all'implementazione dei titoli a disposizione dei fruitori della Martinetti. Come anticipato nelle settimane scorse, il Comune di Sarzana lo scorso luglio aveva infatti partecipato al bando "Fondo emergenze e istituzioni culturali" di cui all'Art. 1 del D.M. 267/2020", ottenendo l'importante assegnazione di 10.001,90 euro. Oggi quella cifra è stata destinata all'acquisto di nuovi volumi per la biblioteca civica e la fornitura sarà a cura delle librerie del territorio, allo scopo di soddisfare le richieste

dell'utenza. Saranno infatti il "Il Mulino dei Libri", "Mondadori Bookstore" (BENG Srl), "La libreria dei ragazzi" "Giunti al punto" (Giunti al punto SpA) i fornitori dei testi/riviste richiesta dalla biblioteca civica. "Siamo felici di arricchire il catalogo della nostra biblioteca civica- dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli-. La cultura è un necessità per una comunità, di cui la nostra biblioteca e i nostri librai sono orgoglio e identità, oltre a una concreta iniezione di

fiducia legata a investimenti sul territorio che muovono l'economia cittadina”.