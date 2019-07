Beneficenza a Pubblica assistenza e oncologia con Amici del Giacò e bikers

Sarzana - Val di Magra - Saranno divisi fra Pubblica Assistenza di Luni e reparto oncologico del Sant'Andrea della Spezia i proventi della festa birra promossa dieci giorni fa al centro sociale di Castelnuovo Magra dagli Amici del Giacò in collaborazione con il gruppo di motociclisti “Street Knights”.

Alla P.a. di Luni andranno 2.000 euro che saranno utilizzati per la manutenzione dei mezzi di soccorso mentre 2.800 euro saranno devoluti al reparto dell'ospedale per l'acquisto di materiale medico sanitario.

“Come sempre – sottolinea il presidente dell'associazione Lorenzo Moretti – dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, aiutato e contribuito affinché l'evento si svolgesse nel migliore dei modi e con ottimi risultati. Grazie di cuore anche a tutti i volontari che per due giorni hanno lavorato per offrire il miglior servizio possibile, e ai musicisti che si sono esibiti. Infine grazie a tutti i bikers che ancora una volta si sono dimostrati gentili, educati e collaborativi”.

Il prossimo appuntamento con “Gli amici del Giacò” è fissato per il 26 e 27 luglio quando si terrà “Castelrock festival”.