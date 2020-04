Bel tempo e seconde case, De Ranieri scrive al Prefetto

Sarzana - Val di Magra - Mentre sulle strade amegliesi proseguono i controlli per scoraggiare uscite non certificate il sindaco De Ranieri e la sua giunta guardano già all'imminente arrivo delle festività di Pasqua che, come noto, saranno ancora all'insegna del lockdown ma che potrebbero comunque spingere cittadini locali e non a violare le norme. Per questo il primo cittadino stamani ha scritto al Prefetto della Spezia Garufi.



“In considerazione del protrarsi a tempo indeterminato dello stato di emergenza da Covid-19 – si legge - mi vedo nella necessità di palesarle oggettive difficoltà nel garantire un capillare controllo del rispetto delle norme restrittive. Il territorio del comune di Ameglia è caratterizzato da un elevato numero di seconde case e il prossimo periodo festivo, per cui le previsioni meteo garantiscono anche bel tempo, potrebbe essere oggetto di un illegittimo afflusso di cittadini provenienti dal Nord Italia, dove la situazione continua ad essere critica e il personale della Polizia Locale, composto da sole tre unità oltre il Comandante, non è in grado di espletare i necessari accertamenti. Alla luce di quanto esposto chiedo un suo interessamento affinché vengano garantiti adeguati servizi sul territorio di Ameglia. Le chiedo inoltre – conclude De Ranieri - di valutare l'opportunità di riunire il comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico al fine di definire gli interventi più opportuni evitando dispersioni di risorse già fin troppo esigue”.