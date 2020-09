B&b arcolano tra gli 11 liguri selezionati dal Portale Charminly

Sarzana - Val di Magra - Sono solo 13 in tutta la Liguria le piccole dimore di charme inserite nel portale nazionale Charmirny, che seleziona proposte di qualità per un turismo che ama paesaggi, storia, arte, sapori e tradizioni. Una di queste si trova ad Arcola, nel borgo storico, è il b&b «Antica Residenza La luna e l’ulivo» di Federica Piola e Alessandro Bogo. Restaurata con cura e pazienza dai proprietari, la casa mantiene alcune caratteristiche che la rendono unica, tra le quali spicca la disposizione a terrazzamento dei vari livelli collegati tra di loro con scale in sasso e pietra che le conferiscono un fascino particolare, pur assicurando agli ospiti un totale benessere. La struttura propone due ampie suite: con vista sulle colline, la suite Palmaria, arredata in stile shabby-chic, e con vista sul borgo storico, la Suite Portovenere arredata in stile marinaro. Al b&b è legata un’antica leggenda denominata dell’oliva magica, che fa riferimento all’uso precedente dell’edificio che veniva utilizzato come frantoio e bottega di vendita dell’olio.