Baudone replica a Sarzana Popolare: "Differenziata non è un fallimento"

Sarzana - Val di Magra - “Molto probabilmente Italiani e Sarzana popolare sono un po' distratti perché definire "un fallimento" la raccolta differenziata a Sarzana dimostra o di non conoscere per nulla la situazione, cosa che penso, oppure strumentalizzare ogni cosa solo ai meri fini della campagna elettorale”. Così l'assessore Massimo Baudone il quale replica alla formazione di centrodestra sottolineando: “Vorrei ricordare a Italiani, che si candida a fare il Sindaco della città, che non stanno proprio cosi le cose nella gestione della raccolta differenziata e che prima di parlare bisognerebbe documentarsi. Fortunatamente i cittadini sarzanesi non si fanno abbindolare da niziative, organizzate per altro da persone che con Sarzana proprio nulla hanno a che vedere. Ricordo a Sarzana Popolare che la raccolta differenziata è passata dal 22% del giugno 2013 (quando si è insediata la Giunta Cavarra), al 65% del giugno 2016. Tale risultato è stato raggiunto in poco più di un anno e non era nemmeno così scontato in una città della grandezza e della morfologia di Sarzana”.

“Già nel 2016 – prosegue Baudone - Sarzana complessivamente differenziava il 56,9% dei propri rifiuti, (da maggio a dicembre sempre sopra al 65%), oltre 3,2 punti percentuali in più della media provinciale e ben 13,7 punti percentuali in più della media della Regione Liguria (43,2%). Sempre nel 2016, secondo i dati della Regione, ogni cittadino sarzanese ha differenziato 324 kg di rifiuti, contro i 233 della media regionale. E nel corso dell'anno 2016 il Comune di Sarzana è stato il terzo comune, tra gli undici con più di 15.000 abitanti, più virtuoso della Liguria per raccolta differenziata come certificato dalla Regione Liguria.



A fine 2017 la percentuale di raccolta differenziata è ulteriormente cresciuta, attestandosi complessivamente al 67% e nello stesso anno ogni sarzanese ha differenziato ben 367 kg di rifiuti, ovvero 42 kg in più del 2016 (+13%). Questi dati aumenteranno ancora con l’avvio da sabato 24 febbraio della raccolta domiciliare del vetro. Insomma definire tutto ciò un fallimento oltre ad essere un'offesa per i cittadini che sono stati e sono i veri protagonisti di questa importante "sfida", si offendono anche gli operatori di Acam che con grande dedizione e impegno svolgono il loro lavoro quotidiano con professionalità. Mi sembra poi al quanto stravagante e bizzarro fare un'iniziativa sulla gestione dei rifiuti, promuovendo ciò che sperimenterà il Comune di Spezia, dove ancora il servizio non è a regime e, nonostante ciò affermare che sarà un successo. Se fossi nel candidato di Sarzana Popolare aspetterei prima di usare toni trionfalistici, anche perché non mi risulta che Spezia abbia raggiunto il 65% previsto per legge. Senza voler entrare nel merito delle scelte dei colleghi spezzini, io (e non solo io), ritengo che laddove si lasciano bidoni più o meno intelligenti si troveranno sempre rifiuti intorno ai cassonetti e sicuramente i costi non saranno lievi per tenere pulite le isole ecologiche cittadine”.