Basta plastica sul litorale di Marinella? Parola al consiglio comunale

Sarzana - Val di Magra - Presto anche sul litorale di Marinella potrebbe essere bandito l'uso di plastica monouso non biodegradabile o riciclabile. Mentre la stagione balneare sta partendo – non senza qualche difficoltà – il consiglio comunale si appresta infatti a discutere la mozione presentata da Sarzana Popolare volta alla promozione di campagne informative e all'avvio di pratiche virtuose per la tutela dell'ambiente, che comprendano anche il contrasto all'abbandono di mozziconi di sigaretta.

Il tema è all'ordine del giorno della seduta in programma domani sera (dalle ore 20.00 in poi) quando i consiglieri del gruppo di maggioranza esporranno il documento che in caso di approvazione impegnerà sindaco e giunta “ad avviare una campagna informativa volta a sensibilizzare i turisti e i consumatori sull’incidenza negativa della dispersione nell’ambiente dei prodotti di plastica e dei mozziconi di sigaretta e sulla necessità della progressiva sostituzione dei prodotti in plastica monouso con altri in materiale compostabile o, comunque, eco compatibile”. La mozione impegna inoltre a “promuovere, con apposita ordinanza, invitando i titolari degli stabilimenti balneari e dei gestori di bar e attività di somministrazione di cibo e bevande in genere, entro la stagione balneare 2021 a utilizzare stoviglie, bicchieri e contenitori di materiali compostabili per l'asporto e/o la consumazione di alimenti e bevande nelle spiagge cittadine e nelle aree pubbliche ad esse limitrofe”. L'ultimo punto riguarda la promozione con apposita ordinanza, “di una campagna informativa sulle sanzioni pecuniarie applicabili a chi abbandona mozziconi di sigarette in spiaggia, invitando nel contempo i gestori degli stabilimenti balneari ad attuare tutti quegli accorgimenti utili ad evitare la dispersione dei mozziconi di sigaretta nell’ambiente”.



Per i consiglieri di Sarzana Popolare infatti “è assolutamente indifferibile implementare l’attività di salvaguardia dei nostri mari, a cominciare dai più contigui. Mari che, nei prossimi anni, rischiano di essere letteralmente soffocati dalla plastica e da altri elementi inquinanti, con gravi ripercussioni soprattutto sulla salute del nostro pianeta, e in particolare sulla difesa della biodiversità e sulla tutela degli ecosistemi”.