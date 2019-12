Base aerea Sarzana, il capitano Troina subentra al contrammiraglio Cafaro

Cambio della guardia stamani in Via Alta.

Sarzana - Val di Magra - Stamani alla Base aerea della Guardia Costiera di Sarzana, ha avuto luogo l'avvicendamento al comando tra il Contrammiraglio Pilota Paolo Cafaro, Comandante uscente e il Capitano di Vascello Giuseppe Troina, Comandante subentrante alla presenza di numerose autorità civili e militari provenienti da tutta la Regione.

Nel suo discorso il CA. Cafaro ha ripercorso la sua lunga carriera e sottolineato l’impegno svolto dal Corpo delle Capitanerie di Porto per la salvaguardia della vita umana e per la tutela dell’ambiente marino, ringraziando tutto il personale per l'ottimo lavoro svolto durante il suo periodo di comando e augurando al nuovo Comandante “buon vento” per il nuovo incarico.

Il C.V. Troina ha ringraziato per la fiducia concessagli e si è detto onorato di assumere il comando della Sezione, esprimendo entusiasmo per la dedizione del personale nello svolgere il proprio lavoro.