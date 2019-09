Barriere anti rumore a Battifollo, c'è il bando di gara

Sarzana - Val di Magra - Facendosi carico delle istanze dei cittadini di Battifollo, che da anni chiedono interventi per l'abbattimento dei livelli di inquinamento acustico legati al transito veicolare sulla rete autostradale che attraversa il quartiere, il sindaco Cristina Ponzanelli si è attivata nei mesi scorsi anche grazie all’interlocuzione di Regione Liguria presso Salt, Società Autostrada Ligure Toscana, per chiedere l'inserimento della zona nel Piano di contenimento e abbattimento del rumore.



E così è stato. Salt, a seguito di numerosi confronti promossi dall’amministrazione comunale anche con i rappresentanti dei cittadini, ha accolto la richiesta e nei giorni scorsi al Comune è giunta comunicazione formale della pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori proprio per la realizzazione delle barriere acustiche che renderà di certo più vivibile il territorio di Battifollo.



Sono state dunque accolte, dopo essere state inascoltate per anni, le richieste dei residenti della frazione, da sempre costretti a convivere con i disagi derivanti dai rumori del traffico veicolare lungo l'arteria autostradale che attraversa Battifollo.



“Una risposta doverosa ai residenti di Battifollo - spiega il sindaco Ponzanelli - che lamentano da anni un livello di inquinamento acustico che era necessario abbattere. Un impegno che ci eravamo presi e che portiamo a termine ora con quest’impegno di Salt, che ringrazio per aver accolto positivamente le nostre richieste volte a un miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini e di un quartiere che merita attenzione”.